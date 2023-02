Investigan la muerte de un niño de dos años y la justicia arrestó a la madre y a su pareja

Por estos momentos la justicia trabaja arduamente en determinar la causas fehacientes que desencadenaron en la muerte de un niño de corta edad, el sábado a la noche en el departamento Valle Viejo.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso este diario, el pequeño ingreso a la guardia del hospital de Villa Dolores, trasladado por su madre, quien le habría indicado a los médicos que este se habría broncoaspirado y no reaccionaba. Tras varios minutos de maniobra de reanimación, los profesiones confirmaron su deceso.

Al examinar al pequeño, los médicos habrían advertido que tenía un estado de salud general malo, ya que aparentemente padecía de algunas enfermedades que podrían o no tener vinculación con su fallecimiento. Sin embargo, y a pesar que a simple vista el cuerpito del niño no presentaba lesiones físicas visibles, los médicos, ante la duda de la causa de la muerte, ya que el niño en principio no se habría broncoaspirado como dijo su madre, llamaron a la Policía y dieron intervención a la justicia.

Inmediatamente la causa fue informada a la fiscal Antonella Kranevitter, quien dispuso que el cuerpo del niño sea trasladado a la morgue judicial, donde anoche se le practicó la autopsia correspondiente por parte de los médicos del CIF. Asimismo, se ordenó tanto el arresto de la madre del niño, como el de la pareja de la mujer, quienes actualmente continúan privados de la libertad en averiguación del hecho.

Por estos momentos, la fiscalía aguarda el informe definitivo de la operación de autopsia practicada al niño para conocer la causa de la muerte y si en el fatal desenlace hubo o no algún tipo de participación de las personas arrestadas.

Comunicado



Por otra parte, desde la Fiscalía General, a cargo del Dr. Alejandro Dalla Lasta, se emitió un comunicado en relación a la investigación sobre la muerte del niño. “Con relación al niño sin vida que ingresó al hospital en el departamento de Valle Viejo se informa que, si bien el mismo no presentaba a simple vista lesiones visibles, la Fiscalía de Instrucción N°4, a cargo de la Dra. Antonella Kranevitter, está actuando desde el mismo momento que tomó conocimiento y está realizando una serie de diligencias judiciales encaminadas a descubrir lo que realmente sucedió”, expresa el texto, agregando: “para ello, se llevó a cabo la operación de autopsia y la recepción de declaraciones testimoniales tanto a las personas que estuvieron juntos al niño momentos previos a su ingreso al centro de salud. Asimismo, se informa a la comunidad que desde la fiscalía se materializaron allanamientos en distintos inmuebles, desde donde se procedió al secuestro de documentación relacionada al estado general de salud y antecedentes clínicos del menor". Finalmente informó "que actualmente se encuentran arrestados en averiguación del hecho la madre y su pareja a los fines de continuar con la adecuada y correcta investigación de este lamentable hecho”.