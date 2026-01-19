Investigan la muerte de una joven de 18 años en Tinogasta y arrestaron de forma preventiva a su pareja

El fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, Germán Quinteros, investiga las circunstancias que rodean la muerte de una joven de apellido Delgado, de 18 años, ocurrida en el interior de una vivienda de esa localidad del oeste catamarqueño. En el marco de la causa, la pareja de la joven fue arrestada de manera preventiva.

El procedimiento se inició alrededor de las 6:50, cuando personal policial dio aviso al fiscal en feria tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven. De inmediato, el fiscal y efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, donde un médico constató el fallecimiento.

Según el informe médico preliminar, la causa de muerte fue determinada como asfixia mecánica por ahorcamiento, compatible en principio con un suicidio.

No obstante, el profesional advirtió la presencia de otras lesiones en el cuerpo, situación que llevó al fiscal a ordenar la ampliación del perímetro del lugar, la preservación de la escena y la intervención de personal especializado de la División Homicidios y Criminalística.

En paralelo, se dispuso el arresto preventivo de un hombre, pareja de la joven, quien fue trasladado al hospital local para una inspección corporal y, posteriormente, a la dependencia policial.

Asimismo, la Fiscalía ordenó la realización de medidas investigativas simultáneas, entre ellas la toma de testimonios a familiares y personas del entorno, además del requerimiento de informes para determinar la posible existencia de denuncias previas vinculadas a presuntos hechos de violencia de género.

Cerca de las 14 horas, arribó a Tinogasta personal de Homicidios y Criminalística proveniente de la Capital provincial, que continuó con las tareas periciales en el lugar del hecho.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la Capital de Catamarca, donde se le practicará la autopsia correspondiente, cuyos resultados serán determinantes para el avance de la investigación judicial.