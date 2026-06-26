Jesica Cirio pidió no ir presa y que excluyan el video de los dólares como evidencia

Jesica Cirio, mediante su abogado Claudio Caffarello, se presentó esta noche ante la Justicia para solicitar que no se ordene su detención. La intervención se produjo luego de que la propia imputada tomara conocimiento del pedido en su contra, lo que motivó la inmediata presentación de un escrito ante el juzgado.

En ese documento, el defensor pidió expresamente que la detención no se ejecute y sostuvo que "es insostenible pensar que se va a fugar", en referencia a la situación procesal de su clienta.

La solicitud se da en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que también está implicado el exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde.

El pedido del fiscal y la decisión en manos del juez federal

Durante la mañana, el fiscal Sergio Mola solicitó la detención tanto de Martín Insaurralde como de Jesica Cirio. El requerimiento fue elevado al juez federal Luis Armella, quien será el encargado de definir si hace lugar o no a la medida.

Frente a este escenario, la defensa de Cirio —encabezada por Claudio Caffarello junto al abogado Nicolás Urrutia— sostuvo que su defendida no reúne ninguno de los requisitos que establece el Código Procesal Penal para una prisión preventiva.

Los letrados enfatizaron dos puntos centrales:

No existe peligro de fuga

No existe riesgo de entorpecimiento de la prueba

Los argumentos sobre el peligro de fuga

En su presentación, la defensa remarcó que Jesica Cirio:

Se encuentra a derecho desde el inicio de la causa

Tiene domicilio constituido y verificado

Ha informado al tribunal todos sus viajes y regresos

A ello sumaron un elemento de carácter personal y público: su condición de figura reconocida desde hace años, lo que —según el escrito— haría "inverosímil cualquier intento de ocultamiento".

Además, los abogados destacaron que Cirio tiene una hija pequeña escolarizada y que se encuentra en un avanzado estado de embarazo, elementos que, a su criterio, refuerzan la imposibilidad de riesgo de fuga.

La conclusión fue contundente en el planteo defensivo: "Es insostenible pensar que se va a fugar", reiteraron los letrados.

La discusión sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación

Otro eje del planteo se centró en descartar cualquier posibilidad de interferencia en la investigación. Los abogados negaron que exista evidencia de que Jesica Cirio haya mantenido contacto con testigos para influir en sus declaraciones.

En ese sentido, recordaron que el tribunal ordenó una serie de declaraciones testimoniales, entre ellas la de una empleada doméstica de Cirio. Sobre este punto, la defensa planteó con ironía:

"Si la hipótesis que se le reclama a nuestra defendida desde la Fiscalía es que no tenga contactos con testigos, nos preguntamos: ¿Qué debe hacer con ella [su empleada], la debe despedir?"

El video de los dólares y la disputa sobre su validez

Uno de los elementos centrales del expediente es un video difundido por el medio LA NACION, en el que se observa a Cirio en un vestidor con fajos de dólares. Según los investigadores, el monto involucrado rondaría los 10 millones de dólares, presentados en paquetes termosellados.

La defensa solicitó apartar este material del análisis probatorio, señalando que el fiscal pidió al tribunal que las imágenes sean sometidas a pericia para determinar si fueron manipuladas, editadas o recortadas.

Entre los argumentos expuestos, se indicó que:

No es posible establecer la fecha de las imágenes

Tampoco puede determinarse el lugar donde fueron tomadas

El productor Diego Suárez habría mencionado un posible "trasfondo extorsivo" del video

Suárez relató haber visto imágenes vinculadas al pago de 500.000 dólares a una mujer relacionada con un abogado, presuntamente para evitar la difusión del material.

Extorsión, denuncias previas y el debate sobre la prueba

En la estrategia defensiva también se incorporó el antecedente de que la propia Jesica Cirio denunció en 2025 haber sido víctima de extorsión vinculada a la difusión de imágenes de su intimidad, aunque en aquel momento no hizo referencia a dinero.

En este punto, los abogados remarcaron que el fiscal solicitó la incorporación del video para su análisis técnico, con el objetivo de determinar su autenticidad. Sin embargo, sostuvieron que:

"Habiéndose comprobado en principio la hipótesis de que ese video podría ser alcanzado por la exclusión de las reglas probatorias, llama mucho la atención de esta defensa que se solicite la detención".

Finalmente, la defensa sugirió que el material podría ser considerado inadmisible como prueba, lo que, según su postura, debilitaría el sustento del pedido de detención.