José Doria se responsabilizó del asesinato y despegó a Pereyra

Este jueves en el marco de la investigación del homicidio de Julio Casas, ocurrido el lunes 9 de septiembre en la Avda. Circunvalación, se concretó una nueva declaración de uno de los imputados del hecho. Durante el acto, en este caso, José Doria se autoincriminó y despegó del hecho de sangre a Fernando Pereyra.

Esto fue confirmado por el abogado defensor, Luis Muñoz y Pérez, quien en el contacto con la prensa señaló que "mi defendido le manifestó a la fiscal que Pereyra no tuvo nada que ver en el hecho, iba pasando y asistió a mi defendido por el robo que habría sufrido en su casa".

El letrado en cuanto a la procesión de la causa señaló el letrado en cuando lo hecho por su defendido, no fue sino más “que corregir el daño que había hecho, hacerse cargo de lo sucedido y decir la verdad y no dejando daños colaterales”. De esta manera Muñoz y Pérez confirmó que Pereyra no tuvo nada que ver con lo sucedido en la Circunvalación y que solo iba pasando por el lugar.

En cuanto a la posibilidad de un juicio abreviado, el abogado marcó que esta es una posibilidad que figura en el Código Procesal y que “se lo puede plantear”.