Joven había sustraído sillas de una vivienda, tras un allanamiento las recuperaron

Un procedimiento llevado adelante por efectivos de la Comisaría departamental Tinogasta permitió recuperar cinco sillas de madera que habían sido denunciadas como sustraídas de una vivienda en el departamento Tinogasta.

La actuación policial se inició a partir de una denuncia penal en la que se informó que personas desconocidas habrían ingresado a una propiedad y sustraído un total de cinco sillas de madera. Tras tomar conocimiento del hecho, el personal policial comenzó con las tareas investigativas correspondientes con el objetivo de localizar los elementos denunciados y determinar las circunstancias del episodio.

En el marco de esas averiguaciones, los uniformados se constituyeron en un domicilio ubicado en la localidad de Santa Rosa, dentro del departamento Tinogasta, donde finalmente lograron recuperar los bienes denunciados.

Según se informó oficialmente, el procedimiento se desarrolló conforme a las actuaciones judiciales iniciadas tras la denuncia y permitió avanzar rápidamente en el recupero de los elementos sustraídos.

La entrega voluntaria de los elementos

Durante el operativo, las cinco sillas fueron entregadas de manera voluntaria por un joven de 22 años de edad que se encontraba en el domicilio donde se realizó el procedimiento.

De acuerdo con la información difundida, el joven manifestó ante el personal policial que habría encontrado las sillas mientras recorría los viñedos de su finca. A partir de esa declaración y en cumplimiento de las disposiciones judiciales correspondientes, los elementos quedaron en calidad de secuestro mientras avanza la investigación para determinar el origen de los bienes y esclarecer completamente el hecho denunciado.

Desde la fuerza policial indicaron que el procedimiento se realizó conforme a los protocolos establecidos para este tipo de actuaciones y bajo las directivas impartidas por las autoridades judiciales intervinientes.

Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial

Tras la recuperación de los elementos, se dio intervención a la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, organismo que tomó conocimiento de lo sucedido y dispuso las medidas procesales correspondientes.

La Fiscalía fue la encargada de impartir las directivas vinculadas a la continuidad de la investigación y al resguardo de los elementos recuperados. En ese contexto, las sillas quedaron formalmente secuestradas mientras se desarrollan las actuaciones judiciales orientadas a esclarecer el hecho denunciado y determinar las circunstancias en las que los objetos llegaron hasta el lugar donde fueron encontrados.

Las autoridades judiciales deberán establecer además si existieron responsabilidades penales vinculadas a la sustracción denunciada originalmente o si los elementos fueron abandonados antes de ser hallados en la finca mencionada.

La causa continúa bajo intervención de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, que será la encargada de avanzar con las medidas necesarias para determinar las circunstancias del hecho denunciado. Mientras tanto, los elementos recuperados permanecen en calidad de secuestro judicial y forman parte de las actuaciones abiertas a partir de la denuncia original.