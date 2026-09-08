Juicio por la desaparición de Loan: Laudelina declara y rompería el silencio

Laudelina Peña, tía de Loan, declarará en el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del menor en la provincia de Corrientes. Su testimonio representa un momento de especial relevancia dentro del debate oral y público, ya que se trata de la primera acusada de la causa principal que decide romper el denominado pacto de silencio.

La declaración de Laudelina se producirá este martes, de acuerdo con lo confirmado a la agencia Noticias Argentinas por fuentes vinculadas al caso. El testimonio tendrá lugar en el marco del juicio que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, escenario donde se lleva adelante el debate oral y público.

La presencia de la acusada ante el tribunal concentra así la atención sobre uno de los momentos centrales del proceso. Hasta ahora, los acusados de la causa principal habían mantenido un silencio que atravesó el desarrollo del expediente. La decisión de Laudelina de declarar introduce, en ese contexto, un nuevo elemento dentro del juicio.

Su condición de tía de Loan y, al mismo tiempo, de acusada por la presunta sustracción y ocultamiento del menor otorga particular relevancia a su testimonio dentro del debate.

El comienzo de una jornada clave

Según las fuentes del caso citadas por Noticias Argentinas, el debate oral y público comenzará este martes con la testimonial de Laudelina. El orden previsto para esta jornada ubica su declaración como el punto de partida del debate. Su testimonio se desarrollará ante el Tribunal Federal de Corrientes, en el marco de una causa que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

La declaración constituye, además, un hecho significativo por tratarse de la primera oportunidad en la que una de las personas acusadas en la causa principal decide apartarse del silencio mantenido hasta el momento.

En ese sentido, el testimonio de Laudelina adquiere una dimensión particular dentro del juicio: no solamente se trata de la declaración de una acusada, sino también de la primera ruptura del pacto de silencio mencionado en torno a quienes están involucrados en la causa principal.

El Tribunal Federal de Corrientes y el desarrollo del juicio

El escenario establecido para el debate oral y público es el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes. Allí se desarrollará la testimonial de Laudelina, dentro del proceso que tiene como eje la presunta sustracción y ocultamiento del menor.

El juicio se encuentra en una etapa en la que las declaraciones de los acusados constituyen uno de los elementos centrales del debate. En este contexto, la decisión de Laudelina de brindar su testimonio marca una instancia relevante para el desarrollo de la causa.

Walter Maciel, otro testimonio previsto

Dentro del cronograma del juicio también está prevista otra declaración de importancia. Desde hace días se encuentra establecido que el jueves 10 de septiembre declare el ex comisario Walter Maciel ante el Tribunal Federal de Corrientes.

Su comparecencia fue prevista luego del pedido realizado por su defensa. De esta manera, el desarrollo del debate contempla, además del testimonio de Laudelina, la declaración posterior del ex comisario. La secuencia prevista ubica primero a Laudelina como protagonista de la jornada de este martes y, posteriormente, a Maciel, cuyo testimonio está programado para el jueves 10 de septiembre.

La diferencia entre ambas declaraciones también queda marcada por su condición dentro del proceso: Laudelina es la tía de Loan y está acusada por la presunta sustracción y ocultamiento de su sobrino, mientras que Walter Maciel es un ex comisario cuya declaración fue solicitada por su defensa.

Una ruptura que modifica el escenario del juicio

La decisión de Laudelina de declarar constituye, según las fuentes citadas, la primera ruptura del pacto de silencio entre los acusados de la causa principal. Esa circunstancia convierte su testimonial en uno de los momentos centrales del juicio por la desaparición de Loan.

El proceso se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes y tiene al Tribunal Federal de Corrientes como ámbito para el debate oral y público. En ese escenario, la declaración de la tía de Loan abre una nueva instancia dentro de la causa.

La jornada de este martes queda así marcada por un testimonio esperado: Laudelina Peña, acusada por la presunta sustracción y ocultamiento de su sobrino, será la primera acusada de la causa principal en romper el silencio y declarar ante el tribunal.

A su vez, el cronograma ya contempla para el jueves 10 de septiembre la declaración del ex comisario Walter Maciel, luego del pedido de su defensa. Ambos testimonios forman parte de las próximas instancias previstas en un juicio que mantiene como eje la desaparición de Loan y la investigación de la presunta sustracción y ocultamiento del menor en Corrientes.