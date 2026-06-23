Juicio por Diego Maradona: Luque aseguró que no tomó decisiones en la internación domiciliaria

El neurocirujano y exmédico de cabecera de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, sostuvo este martes ante los jueces que "no tomaba decisiones" en el marco de la internación domiciliaria del paciente, realizada en el country San Andrés de Tigre. Su declaración se produjo en la vigesimoprimera audiencia del juicio por la muerte del ídolo argentino y constituye la novena intervención formal del imputado ante el tribunal.

La jornada estuvo presidida por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, ante quienes Luque volvió a presentarse en el marco de un proceso que ya acumula múltiples instancias de declaración. En este contexto, el acusado reforzó su postura de desvinculación de decisiones clínicas directas durante la etapa de internación domiciliaria.

Según lo expuesto, Luque enfatizó su rol limitado dentro del esquema de atención, insistiendo en que la conducción clínica no estaba bajo su órbita.

El grupo "Tigre" y la organización de la internación domiciliaria

Uno de los ejes centrales de la declaración giró en torno al grupo de WhatsApp denominado "Tigre", donde —según informaron fuentes del caso— se articulaban decisiones vinculadas al seguimiento médico de Maradona durante su internación domiciliaria.

En ese espacio digital, Luque señaló que la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y el médico clínico Pedro Di Spagna, eran quienes se encargaban de "la parte clínica".

En palabras reproducidas por una fuente cercana a la investigación ante la consulta de NA, el imputado habría expresado:

"Dijo que desconocía todo, no sabía nada y que en la parte clínica no entendía nada porque era neurocirujano".

Este fragmento fue interpretado por allegados a la causa como parte de su estrategia defensiva en el proceso judicial.

Las acusaciones cruzadas y la estrategia defensiva

La declaración de Luque también estuvo acompañada por fuertes cuestionamientos indirectos hacia su credibilidad. Una fuente vinculada a la investigación calificó su testimonio como:

"excusas, fue muy poco creíble, una paparruchada"

"Creo que fueron manotazos de ahogado".

En su descargo, el imputado insistió en que Diego Armando Maradona se encontraba "lúcido" y con la intención de "volver a su casa" tras la operación por el hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos.

Asimismo, reforzó su posición al afirmar:

"Nunca jamás tomé el rol de médico clínico de él, siempre lo derivé".

Estas declaraciones se inscriben en una línea argumental que busca delimitar responsabilidades dentro del equipo médico que acompañó al exfutbolista durante su internación domiciliaria.

El contexto clínico mencionado durante la declaración

Dentro del relato expuesto en la audiencia, se reiteraron elementos vinculados al estado de salud de Maradona tras su intervención quirúrgica por un hematoma subdural en la Clínica Olivos. En ese contexto, la organización del cuidado domiciliario en el country San Andrés de Tigre aparece como uno de los puntos centrales de discusión en el proceso.

El esquema mencionado incluye distintas áreas de responsabilidad médica, donde Luque insistió en su desvinculación de la toma de decisiones clínicas, remarcando su formación como neurocirujano y no como médico clínico.

El cuadro procesal: imputados, calificación legal y estado del juicio

En el plano judicial, la causa avanza con múltiples profesionales imputados por la figura de homicidio simple con dolo eventual, cuya escala penal prevista oscila entre 8 y 25 años de prisión.

Entre los acusados se encuentran:

Leopoldo Luque

Pedro Di Spagna

Nancy Forlini

Carlos Díaz (psicólogo)

(psicólogo) Agustina Cosachov (psiquiatra)

(psiquiatra) Ricardo Almirón (enfermero)

(enfermero) Mariano Perroni (coordinador de enfermería)

Además, la enfermera Dahiana Madrid enfrenta un juicio por jurados populares, aunque dicho proceso se encuentra demorado debido a un planteo de recusación presentado contra la magistrada María Coelho.