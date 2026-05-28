Juicio por la muerte de Maradona: la psiquiatra declaró por primera vez y culpó a la prepaga

La declaración de la psiquiatra Agustina Cosachov marcó este jueves uno de los momentos más sensibles y esperados del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Por primera vez desde el inicio del proceso judicial, la profesional imputada tomó la palabra ante el tribunal y afirmó que, desde su perspectiva médica, "la mejor opción" para el exfutbolista era que "continuara con su tratamiento en un centro de rehabilitación" especializado en salud mental.

La audiencia se desarrolló en los Tribunales de San Isidro, donde Cosachov compareció ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Aunque decidió no responder preguntas de las partes, sí aceptó contestar las consultas formuladas por uno de sus defensores, Vadim Mischanchuk. Según trascendió, el eje de su exposición estuvo orientado a contextualizar distintas conversaciones mantenidas con la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, quien había declarado días atrás en el mismo proceso.

Las conversaciones con Waisman y el seguimiento del tratamiento

Durante su intervención, Cosachov buscó explicar el contenido de los intercambios que mantuvo con Waisman Campos respecto del tratamiento psiquiátrico y farmacológico que recibía Maradona. De acuerdo con lo expuesto en el juicio, Waisman, médica vinculada a Swiss Medical, era quien controlaba los medicamentos administrados al paciente y asesoraba de manera permanente a la imputada.

En esos diálogos, según se indicó durante la audiencia, ambas profesionales discutían alternativas relacionadas con la salud mental del exfutbolista y evaluaban distintas estrategias terapéuticas. Cosachov remarcó especialmente que la recomendación de continuar el tratamiento en un centro especializado no era una postura aislada de su parte, sino una opción también planteada desde Swiss Medical.

La psiquiatra hizo referencia al momento posterior al alta de Maradona de la Clínica Olivos, donde había sido intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural. Fue en ese contexto donde, según sostuvo, surgió con fuerza la posibilidad de derivarlo a una institución de rehabilitación especializada.

"Me parece muy importante recalcar que en un plano teórico a mí me parecía como mejor opción la que también planteó Swiss Medical, es decir, continuar en un centro de rehabilitación", expresó Cosachov durante la audiencia.

Una alternativa considerada "inviable"

Sin embargo, la imputada aclaró que aquella posibilidad no pudo concretarse. Según explicó ante el tribunal, la internación en un centro especializado resultaba "inviable" e "imposible" porque el propio Maradona "no quería" ser internado en una institución de esas características.

La declaración volvió a poner en el centro de la discusión judicial las condiciones en las que se definió el tratamiento posterior a la externación de la Clínica Olivos. El debate gira, entre otros puntos, en torno a quiénes participaron de las decisiones médicas, cuál fue el alcance de las responsabilidades individuales y de qué manera se estructuró el seguimiento domiciliario del exjugador.

Esta fue la segunda vez que Cosachov asistió a los Tribunales de San Isidro. La primera había sido durante la audiencia inicial del proceso, cuando se presentó junto al resto de los acusados.

Las acusaciones y los otros imputados

Otra fuente cercana a la investigación señaló que Cosachov sostuvo durante su exposición que no formaba parte de Swiss Medical. No obstante, esa misma fuente afirmó que la psiquiatra omitió mencionar que les daba órdenes a los enfermeros y que había apartado a los acompañantes terapéuticos.

En el juicio también están imputados:

El neurocirujano Leopoldo Luque .

. El psicólogo Carlos Díaz .

. El médico clínico Pedro Di Spagna .

. La jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini .

. El enfermero Ricardo Almirón .

. El coordinador de enfermería Mariano Perroni.

Todos ellos enfrentan cargos por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual en relación con la muerte del exfutbolista.

El rol de Swiss Medical y el acta de externación

En otra de las declaraciones relevantes de la jornada, la médica Mariana Flichman, gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical, sostuvo que "el equipo médico tratante era Luque y Cosachov". Además, precisó que tanto el neurólogo como el clínico que participaron posteriormente solo realizaron una "interconsulta".

Flichman también exhibió ante el tribunal el acta de externación firmada por los médicos de cabecera y por Gianinna y Jana Maradona, dos de las hijas del exfutbolista. Ese documento adquirió especial relevancia durante la audiencia porque, según se detalló, allí quedaba asentada nuevamente la postura sostenida por Cosachov respecto de la conveniencia de continuar el tratamiento en una clínica especializada.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de la Clínica Olivos, esa propuesta "no fue aceptada por la familia". Frente a esa negativa, se decidió avanzar con un esquema de "seguimiento domiciliario", modalidad que contemplaba acompañamiento familiar y controles periódicos de médicos y enfermeros.

Un juicio atravesado por decisiones médicas y responsabilidades

La declaración de Cosachov volvió a poner bajo análisis las decisiones adoptadas durante los días posteriores a la operación de Maradona y antes de su fallecimiento. El juicio continúa reconstruyendo el entramado de indicaciones médicas, sugerencias clínicas y definiciones familiares que derivaron en la modalidad de internación domiciliaria.

Las exposiciones de los distintos profesionales dejaron al descubierto posiciones cruzadas respecto de las responsabilidades individuales y del alcance de cada intervención médica. Mientras algunas declaraciones apuntan a remarcar que existieron recomendaciones para una internación especializada, otras revelan tensiones internas en torno al control del tratamiento, la coordinación de los cuidados y la supervisión del paciente.

En ese contexto, la audiencia de este jueves consolidó un eje central dentro del proceso judicial: la discusión sobre si el tratamiento domiciliario implementado tras la externación de la Clínica Olivos respondía efectivamente a las necesidades médicas de Diego Maradona o si existían alternativas consideradas más adecuadas por parte de algunos de los profesionales involucrados.