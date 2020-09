Junto a gobernadores, Fernández anunció que el canje de deuda tuvo una adhesión del 93,55 %

El presidente Alberto Fernández afirmó que ayer se trató de “un día muy importante para la Argentina”, al anunciar que con el canje se logró reestructurar el 99 % de la deuda y reconoció que, hasta ese acuerdo, el país estaba “encerrado en un laberinto”.

Así lo dijo en un acto que se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario, del que también participaron la vicepresidenta Cristina Fernández, el ministro Martín Guzmán, gobernadores, entre ellos Raúl Jalil y legisladores.

“La Argentina estaba en default, pero hoy tenemos la tranquilidad de que no hemos traicionado la confianza porque hicimos las cosas tal como prometimos hacerlas”, sostuvo el jefe de Estado.

Agregó que “la deuda no la van a pagar los que peor están, los que más necesitan” y añadió que el país tiene que “asumir la responsabilidad de lo que pasó y que no vuelva a pasar nunca más”.

“Tomemos consciencia de lo que significa entrar en el laberinto de la deuda”, sostuvo el mandatario y señaló que “cuando hay que pagar, tenemos menos dinero para educar a nuestros hijos y para los hospitales”. También dijo que “los jubilados siempre han sido la variable de ajuste al que nos condenó el endeudamiento”.

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que el canje de deuda alcanzó un nivel de adhesión de 93,5 %, lo que se eleva al 99,9 % del total de los bonos elegibles por las cláusulas de acción colectivas.

Esto significará un alivio de US$ 37.700 millones en la próxima década y una reducción de la tasa de intereses del 7 % al 3,07 %, detalló el ministro.

También anticipó que el proyecto de Ley de Presupuesto será enviado al Congreso en las próximas semanas y “establecerá que el déficit fiscal del año próximo rondará el 4,5% del PBI”.

Por su parte, el gobernador Jalil destacó la importancia del anuncio “porque va a permitir generar una nueva credibilidad y esto se va a volcar en más inserción en mercados internacionales, para un crecimiento sostenido del país”.

Jalil asistió al anuncio.