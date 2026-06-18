Jurado popular define el futuro de un padrastro acusado de abuso sexual en Catamarca

Un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja comenzó a ser juzgado por un jurado popular integrado por doce ciudadanos, quienes tendrán la responsabilidad de determinar su culpabilidad o inocencia al término del debate oral.

El proceso se inició ayer en la Oficina de Gestión de Audiencias de Juicio por Jurados bajo la dirección del juez Luis Guillamondegui. El imputado enfrenta una acusación por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda, una figura penal que contempla penas de cumplimiento efectivo.

Tras la selección de los jurados, el fiscal Augusto Barros abrió la ronda de alegatos exponiendo la teoría del caso y solicitando un veredicto de culpabilidad. Luego hicieron lo propio el querellante particular, Pedro Vélez, y la defensa técnica del acusado, ejercida por Juan Pablo Morales y la Dra. Reinoso.

Al ser consultado por el magistrado, el imputado decidió no prestar declaración en esta primera etapa del juicio.

Durante la jornada de ayer declararon la denunciante y profesionales que intervinieron en la asistencia de la presunta víctima. La audiencia concluyó cerca de las 18 y continuará hoy con la recepción de nuevos testimonios.

Se espera que, una vez finalizada la producción de la prueba y escuchados los alegatos de clausura, el jurado popular pase a deliberar para emitir el veredicto que pondrá fin al proceso. No se descarta que el acusado decida brindar su versión de los hechos antes de la finalización del debate.