La ausencia del defensor obligó a suspender un juicio generando gastos extraordinarios

Un hecho inusual obligó este martes a suspender el inicio de un nuevo juicio por jurados en Catamarca, luego de que el abogado defensor del imputado no se presentara a la audiencia programada ni comunicara previamente los motivos de su ausencia. La situación impidió el desarrollo del procedimiento previsto para dar comienzo al debate oral y provocó una importante reorganización del operativo judicial dispuesto para la ocasión.

La suspensión no solo alteró el cronograma del proceso, sino que además generó un significativo impacto económico y logístico para la Corte de Justicia, que debió asumir gastos extraordinarios para garantizar el regreso de los ciudadanos convocados como potenciales integrantes del jurado popular.

La audiencia de voir dire, instancia destinada a seleccionar a los 12 jurados titulares y dos suplentes que integrarán el tribunal popular, estaba prevista para desarrollarse en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).

Todos presentes, excepto el defensor

El imputado R.J.M., acusado de abuso sexual doblemente agravado por ser cometido por un ascendiente y por resultar gravemente ultrajante, concurrió a la audiencia en el horario establecido.

También se hicieron presentes el fiscal de Cámara Augusto Barros, el juez director Miguel Ángel Lozano y más de medio centenar de vecinos convocados desde los ocho departamentos de la Primera Circunscripción Judicial, quienes habían sido citados para participar del procedimiento de selección del jurado.

Sin embargo, el abogado particular Rolando Barrionuevo, encargado de ejercer la defensa del acusado, no asistió al lugar ni informó previamente las razones de su incomparecencia, circunstancia que imposibilitó continuar con la audiencia prevista.

Luego de esperar durante un tiempo considerado prudencial, el juez director resolvió suspender el acto procesal ante la imposibilidad de avanzar con el procedimiento en ausencia del defensor.

Nueva convocatoria y advertencias del magistrado

Tras disponer la suspensión de la audiencia, el magistrado resolvió convocar nuevamente al abogado defensor para este miércoles. La nueva citación fue realizada bajo apercibimiento de aplicarle una multa en caso de una nueva incomparecencia. Además, el juez advirtió que la conducta del profesional podría tener consecuencias adicionales dentro del proceso.

Entre las medidas mencionadas figura la posibilidad de declarar el abandono de la defensa, situación que abriría un nuevo escenario procesal respecto de la representación legal del imputado.

Asimismo, el magistrado señaló que los antecedentes del caso podrían ser remitidos al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Catamarca, organismo competente para evaluar la conducta profesional del letrado.

Posibles sanciones disciplinarias

En caso de que intervenga el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Catamarca, el organismo podrá analizar lo ocurrido durante la jornada y determinar si corresponde la aplicación de alguna sanción disciplinaria. De acuerdo con lo informado durante la audiencia, las eventuales medidas pueden abarcar:

Llamado de atención.

Suspensión de la matrícula profesional.

La eventual remisión de los antecedentes dependerá de la evaluación que realice la autoridad judicial respecto de la conducta asumida por el abogado defensor.

Un operativo que debió reorganizarse

La suspensión del inicio del juicio obligó a la Corte de Justicia a reorganizar todo el operativo previsto para la realización del debate. El procedimiento implicó modificar la planificación establecida para la jornada y afrontar gastos extraordinarios derivados de la interrupción del proceso.

Entre las consecuencias inmediatas de la suspensión se encontró la necesidad de costear nuevamente el traslado de los ciudadanos convocados como potenciales jurados, quienes debieron regresar a sus respectivos lugares de origen tras la frustración del inicio del juicio.

El operativo comprendió el pago de pasajes y traslados, ya que los vecinos habían viajado desde los distintos departamentos comprendidos dentro de la Primera Circunscripción Judicial para participar de la instancia de selección del jurado popular.

El proceso intentará reanudarse este miércoles

Como consecuencia de la suspensión, la Corte deberá volver a convocar a los potenciales jurados para intentar iniciar nuevamente el proceso este miércoles.

La audiencia de voir dire, que constituye el paso previo para la conformación definitiva del jurado popular integrado por 12 titulares y dos suplentes, quedó pendiente hasta tanto pueda desarrollarse con la presencia de todas las partes necesarias para el proceso.

De este modo, un hecho derivado de la ausencia sin aviso previo del abogado defensor no solo postergó el inicio del juicio por jurados, sino que también obligó a la Justicia a desplegar nuevamente recursos humanos, administrativos y económicos para intentar llevar adelante el proceso en una nueva fecha.