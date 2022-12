"La causa Adhemar Capital está prácticamente resuelta con los responsables detenidos"

En la mañana de ayer, el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, brindó a Radio Valle Viejo una entrevista en la que declaró que la causa de la financiera Adhemar Capital SRL., ¨está resuelta, con los responsables detenidos y procesados… Estamos viendo si hay más implicados y si hay algo más por afuera¨ expresó.

Agregando que ¨El caso que nos toca llevar adelante es emblemático, histórico… Lejos de ser una causa judicial se ha convertido en una controversia social, con miles de actores y miles de personas afectadas”.

En una parte de la entrevista, el magistrado dijo que el tema Adhemar Capital “está resuelto porque casi todas las personas que llevaban a cabo este tipo de operaciones están detenidas, están procesadas y solamente estamos agregando más pruebas. Nosotros no ponemos penas ni determinamos años, solo nos basamos en las probabilidades del cometimiento de tal o cual hecho que se pueda considerar delictivo”. Dijo, además, que para el 2023 resta ¨resolver la situación por la cual el expediente permaneció estancado… Si se hubiese podido avizorar que la Justicia provincial no iba a hacerse cargo o que la propia cámara iba a demorar tanta cantidad de meses en resolver, hubiéramos buscado un argumento y determinar que la causa siga en el juzgado”. En referencia principalmente al posible delito de estafa, en el que también habría incurrido Bacchiani.

Mi equipo de trabajo, remarcó el magistrado ¨se ha exigido al máximo, feriados, domingos… hubo críticas basadas en el desconocimiento. No estoy agraviado por eso, pero pusimos optimismo y voluntad para llevar esto adelante con muchas presiones emocionales y físicas”.

En otro tramo de la entrevista, hizo referencia al dinero supuestamente invertido en la financiera, donde apuntó que el 90 por ciento de los inversores en los que figuran exgobernadores, exdiputados y senadores, “no retiraban ni el capital ni las ganancias”, sino que “volvían a invertirlos”, explicó que en la causa hay un testigo, quien les contó que en marzo Bacchiani le solicitó una suerte de balance general de su actividad comercial, “que involucre las inversiones, intereses, operaciones con dinero bancarizado, en negro, en dólares, bitcoins, los capitales recibidos y los que tenían que pagar. Esa información, que está en crudo, en el siguiente paso tendría que continuar en consonancia con el servidor de la empresa, que no existe, no está. Y los técnicos nos dicen que justamente el backup está para eso. Es un dato inicial, que hay que corroborar con otros estudios técnicos, filtrar otras cuestiones y determinar si esa es la cifra. Puede ser menos, igual o más. Es una cifra provisoria”, sostuvo. Además, contó que no hace muchos días atrás convoco a la gente de ARCA, a la directora de Rentas, a la directora regional de la AFIP, la gente del Banco Central “quien nos dio a entender que no tiene gente capacitada para esto. La gente del PROCELAC tiene participación de hace un año y medio y jamás ha intervenido en el expediente. Hace un mes y pico me dirigieron una nota señalando que hace un año y medio están notificados de la causa pero que el fiscal no les dio participación en el expediente. Nada le impide que tome intervención oficiosamente, como lo hace cualquiera que quiera ser parte de la causa” remarcó.