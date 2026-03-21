La División Canes de Catamarca fue clave en la captura de un prófugo por femicidio en Salta

La División Canes del Servicio Penitenciario de Catamarca recibió un reconocimiento especial por su trabajo y compromiso con la seguridad pública, tras su participación en un operativo de alta complejidad que culminó con la captura de un peligroso convicto prófugo en la provincia de Salta.

La distinción fue formalizada mediante la entrega de una placa por parte del secretario de Seguridad de la provincia, Gastón Venturini, quien destacó el rol estratégico desempeñado por el equipo. El texto del reconocimiento sintetiza el alcance de la intervención:

"Por su destacada labor en el operativo realizado en la provincia de Salta, cuya intervención fue clave para orientar la búsqueda, delimitar el área de trabajo y contribuir de manera decisiva al exitoso cumplimiento de la misión encomendada. Su valioso aporte destaca su vocación de servicio y excelencia operativa".

Este reconocimiento no solo pone en valor un resultado concreto, sino también el nivel de preparación y profesionalismo de una unidad que opera de manera constante en escenarios de alta exigencia.

"Vocación profesional" como eje del trabajo

Durante el acto, el secretario de Seguridad subrayó la importancia del desempeño sostenido de la sección Canes, remarcando que su labor trasciende un único operativo.

En ese sentido, felicitó al equipo "por el enorme trabajo que realizaron en Salta y que llevan adelante de manera permanente", destacando que estas acciones posicionan a la provincia como una fuerza con "mucha vocación profesional".

Asimismo, enfatizó que la División Canes ha demostrado estar "siempre a la altura de los desafíos que se les encomienda", una afirmación que adquiere especial relevancia considerando la naturaleza del caso abordado.

Los protagonistas del operativo

La intervención en Salta estuvo a cargo de una comisión específica de la Sección Canes del Servicio Penitenciario Provincial, integrada por personal altamente capacitado:

Oficial Sub Adjutor William Santiago Suárez

Oficial Sub Adjutor Ayudante Tomás Baltazar Covacho

Suboficial Mayor Darío Gustavo Cardozo

Sargento Irene del Valle Sinchez

Sargento Roque Walter Eugenio Reinoso

A este equipo humano se sumó el trabajo fundamental de tres perros entrenados en distintas especialidades, cuyos aportes técnicos resultaron determinantes:

"Killa" : especializada en grandes áreas

: especializada en "Zeus" : orientado a rastros específicos

: orientado a "Caballero": entrenado en búsqueda y rescate

La combinación de capacidades humanas y caninas permitió desarrollar una estrategia de búsqueda precisa y eficiente, adaptada a las características del terreno y del objetivo.

En el acto de reconocimiento también estuvieron presentes autoridades del sistema penitenciario: el director del Servicio Penitenciario Provincial, Crio Gral (RE) Daniel Coronel, y el director de Enlace Institucional y Comunitario, Dr. Rodolfo Herrera.

Un operativo de seis días en territorio salteño

El despliegue se llevó a cabo durante seis días en Campo Quijano (Salta), en el marco de la búsqueda del evadido Daniel Orlando Serapio, quien se encontraba prófugo con pedido de detención nacional e internacional en una causa por femicidio.

La complejidad del caso exigía una intervención precisa y coordinada. En este contexto, la labor de los binomios caninos de Catamarca resultó crucial para:

Delimitar el área de búsqueda

Seguir el rastro del prófugo con precisión técnica

Orientar el despliegue de los equipos en el terreno

Este trabajo permitió cercar progresivamente la zona, reduciendo el margen de escape del fugitivo.

La clave del éxito: articulación y precisión

El aporte de la División Canes no operó de manera aislada, sino que se integró a un esquema más amplio que incluyó testimonios clave de testigos y el accionar del equipo de investigación.

Gracias a esta articulación, un grupo de avanzada logró adelantarse en el terreno y ejecutar un despliegue profesional que culminó con la captura exitosa de Daniel Orlando Serapio.

En este proceso, el rol de los perros fue determinante para guiar cada movimiento, aportando información crítica en tiempo real que permitió tomar decisiones tácticas con mayor precisión.