La División Canes llevó su trabajo a un jardín de infantes en el Día del Animal

En el marco de las actividades por el Día del Animal, efectivos de la División Canes, dependientes de la Dirección de Unidades Especiales (DUE), realizaron una visita institucional al Jardín de Infantes JIN N° 37 Anexo 02, ubicado en calle Segundo Gallo S/N°, en la Ciudad Capital.

La jornada se desarrolló como una instancia de acercamiento entre las fuerzas de seguridad y la comunidad educativa, con especial foco en los niños del nivel inicial. En ese contexto, los policías llevaron adelante una actividad orientada a transmitir conocimientos sobre el rol que cumplen los canes en el ámbito de la seguridad y en la vida cotidiana.

El encuentro se inscribió dentro de una serie de acciones que buscan fortalecer la relación entre instituciones, promoviendo el contacto directo y la generación de espacios de aprendizaje en edades tempranas.

Cuidado y el respeto animal

Durante la visita, los efectivos mantuvieron un intercambio con los niños, en el que abordaron distintos aspectos vinculados al trabajo que desempeñan los perros dentro de la fuerza. En este sentido, explicaron de manera accesible y adaptada a la edad de los alumnos cuál es la función de estos animales en la comunidad.

La actividad tuvo un fuerte componente educativo, centrado en la concientización sobre el respeto, el cuidado y el vínculo responsable con los animales. Este enfoque permitió no solo mostrar el aspecto operativo del trabajo policial con canes, sino también transmitir valores relacionados con la convivencia y el trato adecuado hacia los animales.

El diálogo con los niños se constituyó en una herramienta clave para acercar conceptos y generar un espacio participativo, donde los pequeños pudieron interactuar con los efectivos y conocer de cerca la labor que desarrollan.

Exhibición de destrezas

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la exhibición protagonizada por los canes de la División, quienes realizaron una demostración de sus habilidades frente a los alumnos. A través de esta actividad, los efectivos mostraron cómo trabajan y se entrenan estos animales en el marco de sus funciones.

La exhibición permitió visualizar de manera práctica el resultado del entrenamiento y la preparación que reciben los canes, evidenciando su capacidad para responder a distintas situaciones y tareas específicas. Para los niños, esta instancia se convirtió en un momento de especial interés, donde pudieron observar de cerca el desempeño de los animales y comprender, a través de la experiencia directa, el vínculo que se establece entre los perros y sus guías.

Lineamientos institucionales

La actividad se enmarca dentro de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, que promueven la realización de este tipo de encuentros como parte de una estrategia de fortalecimiento de los lazos interinstitucionales.

En este sentido, la visita al Jardín de Infantes JIN N° 37 Anexo 02 no solo tuvo un carácter recreativo y educativo, sino que también respondió a una política institucional orientada a generar cercanía con la comunidad, especialmente en el ámbito educativo.

Este tipo de iniciativas permite consolidar un vínculo directo entre la fuerza policial y los ciudadanos desde edades tempranas, contribuyendo a la construcción de una relación basada en el conocimiento mutuo y el respeto. La visita de la División Canes al jardín de infantes se inscribe en una dinámica que combina educación, prevención y acercamiento institucional. A través de un formato accesible y adaptado a los niños, la actividad logró transmitir contenidos vinculados al cuidado animal y al rol de los canes en la sociedad.