Catamarca: un hombre fue atacado con un cuchillo y el agresor terminó detenido

A las 02:30 de la madrugada de hoy, un episodio de violencia alteró la tranquilidad habitual de la ciudad de Andalgalá. Motoristas de la Comisaría Departamental Andalgalá acudieron con urgencia a la esquina de la avenida Libertad y calle San Martín, un punto neurálgico ubicado en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus "Raúl Alfonsín".

En ese lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 46 años de edad, quien relató que momentos antes había sido víctima de una agresión física. Según su testimonio, un sujeto lo atacó utilizando un cuchillo tipo tramontina, elemento que posteriormente quedó en calidad de secuestro por parte de las autoridades.

El agresor, tras concretar el ataque, se dio inmediatamente a la fuga, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona por parte del personal policial.

Lesiones y asistencia médica

Como consecuencia directa del violento episodio, el damnificado sufrió lesiones de consideración, lo que hizo necesaria su inmediata atención sanitaria. Fue asistido por facultativos médicos del Hospital Zonal, quienes intervinieron para evaluar y tratar las heridas ocasionadas durante el ataque.

Si bien no se detalló la gravedad exacta de las lesiones, la necesidad de intervención médica da cuenta de la intensidad del hecho y de la peligrosidad del arma utilizada.

Rápida intervención policial y detención

A partir de las características físicas y datos aportados por la víctima, los uniformados desplegaron un operativo de rastrillaje en sectores cercanos. La respuesta fue rápida: en la intersección de las avenidas 2 de Abril y Sarmiento, lograron ubicar y aprehender al presunto autor del ataque.

El detenido fue identificado como un sujeto de apellido Silva, de 48 años de edad, quien quedó inmediatamente bajo custodia policial. Posteriormente, fue trasladado y alojado en la dependencia correspondiente, quedando a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial.

Desde ese organismo judicial se impartieron las medidas a seguir, en el marco de la investigación en curso para esclarecer completamente lo ocurrido.

Trabajo pericial y recolección de pruebas

En paralelo al procedimiento de detención, se activaron los protocolos de investigación criminal. Numerarios de la División Criminalística de la Policía de la Provincia se hicieron presentes para llevar adelante tareas específicas de su especialidad, fundamentales para la reconstrucción del hecho.

Entre las acciones desarrolladas, se destacan:

Relevamiento de la escena del ataque

Análisis del arma blanca secuestrada (cuchillo tipo tramontina)

(cuchillo tipo tramontina) Recopilación de indicios y posibles evidencias

Documentación técnica del lugar y sus inmediaciones

El hecho, que combina violencia interpersonal con el uso de un arma blanca, quedó formalmente bajo la órbita de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, que ahora deberá conducir la investigación y definir las próximas instancias procesales.