La División Homicidio cumple 12 años

Un seis de junio, pero del año 2008 el por entonces Jefe de la Policía de la Provincia Francisco Soria, creó la División Homicidios. En un principio fueron ocho los efectivos designados, pero con el correr de los años y el crecimiento de los homicidios dolosos en el territorio provincial llevó a que actualmente en la división sean 15 los oficiales jefes, oficiales superiores y sub oficiales. El porcentaje de crímenes resueltos es muy favorable. Si bien hay casos que todavía y a pesar del tiempo transcurrido no han puesto al o los autores ante la Justicia. Tal es el caso de Celeste Judit Moreno y María del Valle Condorí quienes fueron asesinadas en el año 2013, año en el que a once mujeres se les fue arrebatada la vida.

Uno de los casos más reciente es el de Segundo Varela (65) cuyo cuerpo fue hallado maniatado y sin vida en el departamento Paclín. Desde el año 2018 el comisario Julio Acevedo fue puesto al frente de la División habiendo ocurrido desde entonces a la fecha 35 homicidios y femicidios, los cuales fueron resueltos. Algunos de los autores ya fueron condenados otros aguardan ser juzgados. "A pesar del tiempo transcurrido continuamos investigando. En algunos casos lamentablemente no se obtuvieron pruebas científicas contundentes, pero seguimos buscando y ahondando en otras pruebas que nos permitan llegar al esclarecimiento y dar con el autor" explico el jefe policial.

"Nuestra tarea consiste en llevar a cabo el procesamiento de la escena del crimen, es decir, la preservación, delimitación, individualización de indicios, recolección y suministro al laboratorio y la tarea investigativa que consiste en entrevistas, testimonios, allanamientos, secuestros, arrestos y detenciones", agregó.

Con el pasar del tiempo la división adquirió también mayor importancia dentro de las investigaciones judiciales al punto que "ya no solo somos convocados cuando ocurre un crimen, los fiscales nos convocan también en hechos de muertes violentas, suicidios y lesiones graves. Colaboramos en la investigación y una vez que se estableció el móvil y modus operandi es el fiscal quien resuelve si continuamos en la investigación o queda en manos de los colegas", concluyó.