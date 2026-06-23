La Escuela de Cadetes "Tte. Gral. Juan Domingo Perón" celebró sus 73 años

La Escuela de Cadetes "Tte. Gral. Juan Domingo Perón" celebró este martes su 73° aniversario de vida institucional con un emotivo acto desarrollado en la Plaza de Armas del establecimiento, escenario donde autoridades provinciales, representantes del Poder Judicial, integrantes de fuerzas de seguridad y miembros de la comunidad educativa se reunieron para conmemorar una fecha de profunda significación para la formación policial de la provincia.

La ceremonia estuvo presidida por el Secretario de Seguridad, Dr. Gastón Venturini Quiroga, acompañado por el Jefe de Policía, Crio. Gral. (RE) Marcos Manuel Herrera; el Subjefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Omar Gustavo Seiler; el Inspector General de Policía, Crio. Gral. Sebastián Eduardo Carrizo; el Rector del IES y Director de Institutos Policiales, Crio. My. Lic. José David León Moreno; y el Director de la Escuela de Cadetes, Crio. Insp. Sergio Argañaraz.

También participaron del acto el Director del Servicio Penitenciario Provincial, Crio. Gral. (RE) José Daniel Coronel; la Ministra de la Corte de Justicia y Coordinadora de la Escuela de Capacitación Judicial, Dra. María Fernanda Rosales Andreotti; y el Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil, Dr. Rodrigo Morabito, además de representantes de las Escuelas de Cadetes de las provincias de Tucumán, Salta y La Rioja, del Ejército Argentino y del Escuadrón N° 67 de Gendarmería Nacional Argentina.

La presencia de integrantes de la Plana Mayor Policial, Oficiales Superiores, Jefes, Subalternos, Suboficiales, Agentes, personal policial retirado, personal administrativo e invitados especiales aportó un marco institucional de relevancia a la celebración.

Una fecha de profundo significado

Durante el desarrollo de la ceremonia, las principales autoridades hicieron uso de la palabra para destacar el significado de este nuevo aniversario. Tanto el Secretario de Seguridad, como el Jefe de Policía y el Director de la Escuela de Cadetes se refirieron a la trascendencia de la fecha y pusieron en valor la trayectoria que ha construido el establecimiento a lo largo de sus 73 años de existencia.

En sus alocuciones, resaltaron especialmente el compromiso de la institución en la formación de los futuros integrantes de la Policía, destacando la importancia que tiene la capacitación de los cadetes para el fortalecimiento de la labor policial y el servicio a la comunidad.

La conmemoración permitió además poner de relieve el recorrido histórico de la Escuela de Cadetes y su rol dentro del sistema de formación policial, consolidándose como un espacio fundamental para la preparación de quienes integrarán la institución en el futuro.

Reconocimientos a instituciones y delegaciones invitadas

Uno de los momentos más significativos de la jornada tuvo lugar luego de la invocación religiosa, cuando las autoridades presentes realizaron la entrega de reconocimientos y agradecimientos a integrantes de distintas instituciones que acompañan permanentemente a la Escuela de Cadetes.

Las distinciones estuvieron destinadas a quienes colaboran con la formación académica y profesional de los alumnos mediante diversas capacitaciones, fortaleciendo así el proceso educativo y de preparación de los futuros efectivos.

Asimismo, fueron reconocidas las delegaciones pertenecientes a las escuelas de formación policial de las provincias vecinas que participaron de las actividades programadas con motivo del aniversario. Entre las delegaciones presentes se destacaron representantes de:

• Tucumán.

• Salta.

• La Rioja.

La participación de estas instituciones contribuyó a fortalecer los vínculos de cooperación y camaradería entre los distintos centros de formación policial de la región.

El tradicional desfile

Como cierre de las actividades conmemorativas, se llevó a cabo el tradicional desfile institucional, uno de los momentos más esperados de la ceremonia. La presentación reunió a alumnos de las Escuelas Secundarias N° 5 "Gobernador Francisco Galíndez" y Municipal "Miguel Cané", quienes se sumaron a la celebración junto a las delegaciones de las Policías de Tucumán, Salta y La Rioja.

También participaron Aspirantes a Agentes de la Escuela de Suboficiales y Agentes "Fray Mamerto Esquiú" y los Alumnos Cadetes de la Escuela "Tte. Gral. Juan Domingo Perón", quienes desfilaron ante las autoridades y el público presente.

El acompañamiento musical estuvo a cargo de la Banda de Música de la Policía de la Provincia, que aportó solemnidad a cada una de las instancias de la ceremonia.

La combinación de las distintas delegaciones, los establecimientos educativos invitados y los futuros integrantes de las fuerzas de seguridad otorgó un marco de orgullo institucional a la jornada, que permitió celebrar los 73 años de historia de la Escuela de Cadetes "Tte. Gral. Juan Domingo Perón", reafirmando su papel en la formación policial y su compromiso con la preparación de nuevas generaciones al servicio de la comunidad.