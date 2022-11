La expareja de Edgar Bacchiani rompió el silencio: Habló de la causa Adhemar Capital y de su relación con el CEO

La expareja de Edgar Bacchiani, Saraive Celeste Garcés Rusa, rompió el silencio sobre el CEO, la causa de la financiera Adhemar Capital y el conflicto con los ahorristas.

En diálogo con Radio Valle Viejo, la ex del empresario, quien es una de los nueve imputados en la causa Adhemar Capital, contó su versión.

La venezolana afirmó que llegó al país de la mano del traider, a raíz de la relación que inició en Venezuela cuando ella se involucró en el trading, área en la que ya se desempeñaba también, en aquel entonces, el CEO.

Según su relato, al venir a Catamarca comenzó la convivencia con el empresario, sin conocer a nadie más en la provincia. Además, se involucró en su negocio, hasta el punto de ser una de las asociadas.

Sin embargo, la relación no prosperó y, pese a que tuvieron un hijo, se separaron. Esta decisión, explicó, fue algo que le costó llevar a cabo, ya que el empresario se negaba a hablar de ello, pero finalmente no hubo marcha atrás. Sobre la actitud del CEO, reveló que no ejerció violencia física sobre ella, pero sí psicológica.

En cuanto a la sociedad con la financiera del CEO, manifestó: "En ese momento no estaba pensando en lo de la sociedad, yo en ese momento estaba pensando en lo de mi problema emocional y por lo que yo estaba transcurriendo, transitando en este momento".

También aseguró que Bacchiani no frecuentaba demasiado a su hijo y que se sintió “desprotegida” al separarse pues, según manifestó, cuando el empresario consolidó su relación con la actual pareja, le “soltó la mano". Además se vio sin ninguna ayuda en un lugar que le resultaba extraño, en medio de los reclamos de los ahorristas. Al respecto de ellos expresó: “empezaron los problemas con los ahorristas, no todos los ahorristas, pero sí algunos por desconocimiento. Yo creo que hubo mucha desinformación”.

Actualmente, la joven, quien se acogió a la figura del “arrepentido”, no se encuentra detenida por la causa contra la financiera, pero sí imputada por los delitos de intermediación financiera sin autorización, lavado de activos, defraudación y asociación ilícita.