"La familia Vera Menem, médicos como son, son de lo peor: tienen un hijo femicida y otro narco"

María Espeche, madre de Brenda Micaela Gordillo, en diálogo con LA UNIÓN comentó que acompañó a la familia Ocampo en el pedido de justicia porque volvió a creer en los jueces tras la decisión de apartar a la defensa del cura Juan de Dios Gutiérrez, quien está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de ser representante de un culto religioso.

"Me dieron esperanza para que el 5 de mayo cuando empiece el juicio de mi hija, vaya con fuerza y fe ante la Justicia", expresó y agregó que "los jueces se pusieron los pantalones en el caso Gutiérrez 'contra los abogados del diablo' y eso me dio esperanza".

Posteriormente, pidió que la gente se sume a la marcha y acompañen al pedido de justicia "para que la realidad cambie".

En este marco, informó que el 3 de mayo realizarán una marcha por el juicio presencial y la presencia de Naim Vera en el banquillo de los acusados. Además, que sea público.

Finalmente agradeció a la gente que acompaña los reclamos de justicia y criticó "a las pocas personas" que apoyan a Naim Vera y su familia.

"Me parece cruel que sigan apoyando a este femicida y a sus padres que no son tan buenos como dicen; en el juicio se van a destapar muchas cosas, que la familia Vera Menem no es tan buena como parecía" señaló Espeche y agregó al respecto que "médicos como son, son de lo peor: tienen un hijo femicida y otro narco".