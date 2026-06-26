La Fiscalía dictaminó la prescripción de la segunda causa contra López Márquez

La segunda causa por presunto abuso sexual que involucra al sacerdote Eduardo López Márquez registró un nuevo avance en el ámbito judicial,. La fiscal interviniente emitió un dictamen en el que sostuvo que la acción penal se encuentra prescripta, sumando así otro fallo a favor del sacerdote que ya tiene dos causas con este beneficio.

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada en marzo de 2023 y hace referencia a hechos que, según la presentación, habrían ocurrido entre los años 1997 y 2001. De acuerdo con la información disponible, la denuncia corresponde a una presunta víctima que tenía entre 12 y 14 años al momento en que habrían ocurrido los hechos denunciados. En esta causa, el sacerdote Eduardo López Márquez no fue imputado, aspecto que marcó el desarrollo procesal del expediente desde sus primeras actuaciones.

La denuncia y el inicio de la investigación

Luego de la radicación de la denuncia en marzo de 2023, la investigación quedó a cargo del fiscal de Instrucción de Novena Nominación, Jonathan Felsztyna. Como parte de las primeras medidas impulsadas durante la etapa inicial de la investigación, se dispusieron distintas actuaciones destinadas a reunir elementos vinculados con la denuncia. Estas medidas fueron adoptadas, según la información suministrada, de acuerdo con el protocolo de actuación pertinente, en el marco de la investigación iniciada tras la presentación de la denuncia.

El expediente continuó avanzando con esas actuaciones mientras se analizaban los distintos planteos formulados por las partes involucradas en el proceso.

El planteo de la defensa

Durante la tramitación de la causa, la defensa de Eduardo López Márquez presentó un planteo vinculado con la prescripción de la acción penal. No obstante, como el sacerdote no había sido imputado dentro del expediente, correspondía, según se indicó, la desestimación y archivo de la causa.

Ese aspecto procesal fue considerado en el desarrollo del expediente y constituyó uno de los puntos analizados durante la investigación. La inexistencia de una imputación formal fue un elemento que incidió en el tratamiento judicial de la denuncia presentada en marzo de 2023.

El pedido de desestimación y archivo

El 15 de septiembre de 2023, el fiscal Jonathan Felsztyna solicitó la desestimación y el posterior archivo de la causa.

En el dictamen emitido en esa oportunidad, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó los fundamentos que, a su criterio, impedían continuar con el proceso penal. Según sostuvo, "no se puede proceder, toda vez que en atención al período de la denuncia (1997-2001), los sucesos son alcanzados por la prescripción, que opera desde el acaecimiento del último evento delictual, ocurrido 22 años antes de la radicación de la denuncia".

Ese análisis estuvo basado en el período temporal comprendido por los hechos denunciados y en el tiempo transcurrido entre el último episodio mencionado en la denuncia y la presentación judicial realizada en 2023.

El nuevo dictamen de la fiscal interviniente

La causa registró ahora un nuevo avance con el dictamen emitido por la fiscal interviniente, quien concluyó que la acción penal se encuentra prescripta.

Esta decisión se incorpora al expediente como una nueva actuación dentro del proceso judicial iniciado tras la segunda denuncia presentada contra Eduardo López Márquez. El dictamen se vincula con el análisis de la viabilidad de la acción penal en función del tiempo transcurrido desde los hechos denunciados, los cuales, según la presentación, habrían ocurrido entre 1997 y 2001.

De esta manera, el expediente continúa su desarrollo procesal con una nueva resolución emitida por el Ministerio Público Fiscal.