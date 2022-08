La Justicia allanó la Comisaría Sexta tras una denuncia por "vejaciones" a un adolescente

Mientras que, en ámbitos de la Cámara Penal N° 2 continúa ventilándose el juicio por la muerte de Diego Pachao, ocurrida luego de que ingresó arrestado a la Comisaria Séptima en el año 2012 y, cuya imputación para los policías que ocupan el banquillo cambió de "vejaciones" a "tortura de muerte", un adolescente de 16 años habría sido sometido a vejaciones el jueves 25 de agosto, trascendiendo el hecho este fin de semana, a raíz de conocerse la denuncia de su madre.

El hecho, que es investigado por la Fiscalía de Instrucción N° 4, a cargo de la Dra. Antonella Kranevitter, habría sucedido en el interior de la Comisaría Sexta donde el jovencito, de quien se reserva la identidad por su edad, fue ingresado tras un procedimiento policial, violando claramente la normativa vigente de su inmediato traslado al Centro de Admisión y Derivación de Avenida Alem, esto en virtud a las propias manifestaciones de la policía, que era ¨sospechoso¨ en un hecho ilícito.

Si bien, tras el caso Pachao desde la cartera de seguridad se implementó un sistema de monitoreo con cámaras de seguridad en las comisarías, principalmente de la Capital, la madre de la víctima le dijo a LA UNIÓN que "nada está grabado, porque lo golpearon en el lugar donde no hay cámara".

A. de La F. E. son las iniciales de la denunciante, quien relató que el 25 de agosto pasado alrededor de las 22, cuando el adolescente U.B.A. se trasladaba en una motocicleta CG, modelo 150 cc., junto a una joven de 19 años de apellido Nieto, cuando sin "querer" colisionaron a una moto en la que se trasladaba una mujer de apellido Albarracín en las inmediaciones de la peatonal 15 del barrio Mil viviendas.

Según explico, tras el incidente del tránsito un hombre al que le dicen el Pirata le pego al adolescente arribando en ese momento el móvil de la Comisaría Sexta con cuatro efectivos policiales.

¨Estos policías comenzaron a pegarle a mi hijo por distintas partes del cuerpo en la calle. Luego lo subieron en el móvil policial y lo llevaron a la comisaría donde continuaron golpeándolo. Lo hicieron desnudar y lo asfixiaban con los brazos y mi hijo gritaba. Él fue demorado como a las por ese lapso de tiempo que él estuvo lejos de cámaras. Mi hijo fue demorado desde las 21:30 del día 25 en una comisaría, que tiene muchísimas denuncias por parte mía de abusos y apremios, comisaría que solo debe alojar a personas mayores de edad, estuvo lejos de mí, de la única persona que podía protegerlo y velar por sus derechos, nunca me dejaron verlo. El señor jefe de guardia que me atendió esa noche me prometió y me juró que mi hijo no había sido golpeado. A mi hijo lo sacan de esa comisaría después de las 00 ya del día 26, para trasladarlo al centro de menores en Alem, recién allí me doy cuenta que esta persona me había engañado todo el tiempo y mi hijo había sido golpeado todo ese tiempo. Hasta eso ellos ya habían convocado a personal de GIR, para que yo no me acercara a mi hijo y no pudiera verle su rostro. Ya en el centro de menores en Alem. El personal de allí no quería recibirlo por las lesiones que llevaba en su rostro y cabeza y fue trasladado al hospital. Allí fue atendido brevemente por estar acompañado por custodia policial y lo regresan a la Alem donde me lo entregaron", recordó la mujer quien contó, además, que realizó la denuncia en la Unidad Judicial N° 9 con el patrocinio del abogado Juan Pablo Morales.

Asimismo, la mujer contó que se dieron varias versiones de por qué su hijo fue llevado a la comisaría donde continuó siendo golpeado: "Todo mentira. Que mi hijo se escapaba de una persecución, porque supuestamente habría robado, otra que la policía lo llevó para resguardarlo, porque vecinos lo estaban agrediendo, que su novia, quien no llega ni a un 1.60 de estatura le había pegado a un policía, todo mentira". A él lo llevaron a la comisaría y "cuando lo golpearon lo hicieron en el lugar donde no están las cámaras de seguridad, donde no podían ser filmados".

Investigación

Tras la denuncia penal, desde la fiscalía se ordenó en la mañana del sábado que la delegada judicial en turno de la Unidad Judicial N° 9 se hiciera presente en la Comisaría Sexta y procediera al secuestro del libro de guardia, medida que se materializó en forma conjunta a una inspección ocular efectuada en el inmueble, la que quedó reflejada en fotos.