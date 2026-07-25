La otra cara del Poncho: denuncian una ola de hurtos en el Predio Ferial

La Fiesta del Poncho, que se desarrolla en el Predio Ferial, fue escenario durante la noche del viernes y la madrugada del sábado de una serie de denuncias por hechos de inseguridad que afectaron a distintos asistentes. Los episodios informados estuvieron vinculados principalmente al hurto de teléfonos celulares, aunque también se registraron sustracciones de bolsos, billeteras y elementos personales con documentación y dinero.

Los hechos denunciados ocurrieron en diferentes sectores del predio, espacios donde durante la jornada se concentró una importante circulación de personas. Entre los lugares señalados aparecen el Patio Cervecero, la carpa del sector comercial, el sector de la entrada principal, la rambla de ingreso, el pabellón 1 y el Patio de las Provincias.

Ante cada situación denunciada intervino el Anexo Poncho de la Unidad Judicial N° 3, dependencia que tomó conocimiento de los casos y recibió las presentaciones realizadas por las personas afectadas.

Los celulares, entre los objetos más denunciados

Uno de los principales patrones que surge del detalle de los hechos es la reiteración de denuncias por la sustracción de teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos.

En el Patio Cervecero del Predio Ferial, Robles Sofia Milagros denunció el hurto de un celular IPhone 13 color azul. En ese mismo sector, Josefina Alvares Quinteros informó la sustracción de un teléfono Motorola G13 color rosa, mientras que Gomez Ana Carolina denunció el hurto de un dispositivo Samsung A54 color blanco.

También en el Patio Cervecero, Orquera Gimena Gisel reportó el hurto de un celular Motorola Ege 50 Fusion color rosa. En tanto, Valentina Isabel Pereyra denunció la sustracción de un bolso tipo bandolera color marrón, que en su interior contenía documentación varia y la suma de $30 mil.

Los casos relacionados con teléfonos móviles continuaron en otros puntos del Predio Ferial. Monica Leonor denunció el hurto de un celular Xiomi modelo Redmi 13, hecho ocurrido en la rambla de ingreso al Predio Ferial. Por su parte, Maria Gabriela Albornoz informó la sustracción de un celular Samsung color celeste, aportando esos únicos datos sobre el dispositivo, en un hecho ocurrido en el pabellón 1 del Predio Ferial.

Asimismo, Hernandez Maria Belen denunció el hurto de un teléfono celular IPhone 12 color azul, ocurrido en el Patio de las Provincias del Predio Ferial.

Documentación y elementos personales también fueron sustraídos

Además de los teléfonos celulares, las denuncias incluyeron otros objetos personales que contenían información y elementos de valor para sus propietarios.

En la carpa del sector comercial, Medrano Maria Gimena denunció el hurto de una billetera, mientras que Salazar Adriana Elizabet informó la sustracción de un tarjetero con DNI y tarjetas de crédito, hecho ocurrido en el sector de la entrada principal del Predio Ferial.

Cada una de estas situaciones fue incorporada dentro de las denuncias realizadas durante la jornada, con detalles sobre los objetos faltantes y los lugares donde habrían ocurrido los hechos.

Intervención del Anexo Poncho de la Unidad Judicial N° 3

De acuerdo con la información suministrada, todos los episodios denunciados tuvieron intervención del Anexo Poncho de la Unidad Judicial N° 3, que quedó a cargo de recibir las presentaciones efectuadas por las personas afectadas.

Los casos registrados durante la noche del viernes y la madrugada del sábado reúnen una serie de hurtos ocurridos en distintos sectores del Predio Ferial, en el marco de la realización de la Fiesta del Poncho.