La Policía pidió extremar precauciones ante crecidas de ríos

La Jefatura de Policía de la Provincia emitió un llamado a la comunidad en general para extremar las medidas de seguridad y prevención, en el marco de la compleja situación climática que afecta a distintos puntos del territorio provincial. Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas provocaron crecidas en varios ríos y arroyos, mientras que otros cursos de agua podrían incrementar su caudal de manera repentina, generando riesgos para la circulación y la seguridad de las personas.

Desde la fuerza de seguridad advirtieron que estas condiciones pueden impactar directamente en el tránsito por badenes y rutas que atraviesan ríos o zonas de escurrimiento natural, por lo que solicitaron de manera enfática evitar el cruce de cauces, incluso cuando el nivel del agua parezca bajo o estable. Según señalaron, las crecidas repentinas son uno de los principales peligros asociados a este tipo de fenómenos climáticos, ya que pueden producirse en pocos minutos como consecuencia de lluvias intensas en zonas serranas o aguas arriba.

En ese sentido, la Policía remarcó la importancia de no subestimar la fuerza del agua y de respetar todas las advertencias y señalizaciones dispuestas en los sectores comprometidos. Cruzar ríos o badenes con caudal elevado no solo pone en riesgo a quienes circulan, sino que también puede derivar en operativos de rescate complejos que exponen al personal de emergencia.

Asimismo, desde la Jefatura se solicitó expresamente a la población no acampar a la vera de ríos que presenten crecidas ni concurrir a esos lugares con el objetivo de filmar o tomar fotografías. Las autoridades recordaron que este tipo de conductas implica un alto riesgo, ya que el nivel del agua puede aumentar de manera súbita, dejando personas aisladas o arrastrando vehículos, carpas y pertenencias.

El comunicado también hace hincapié en la necesidad de circular con extrema precaución por las rutas provinciales y nacionales. En varios sectores, personal vial se encuentra trabajando para despejar derrumbes, acumulación de sedimentos, ramas o material arrastrado por el agua, lo que puede generar cortes parciales o totales del tránsito. Por este motivo, se solicita a los conductores observar atentamente las indicaciones del personal que cumple tareas en el lugar y respetar las señales preventivas.

En este contexto, la Policía pidió a la comunidad atender exclusivamente a los comunicados emitidos por los organismos competentes a través de canales oficiales, a fin de evitar la difusión de información errónea o rumores que puedan generar confusión. También recomendaron planificar los desplazamientos con antelación y movilizarse únicamente en casos de necesidad, reduciendo al mínimo los traslados mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Las autoridades provinciales continúan monitoreando la evolución del clima y el comportamiento de los ríos y caminos, en coordinación con otras áreas del Estado. El objetivo principal es prevenir accidentes y resguardar la integridad física de la población, en un escenario que podría extenderse si continúan las lluvias en las próximas horas.

Finalmente, desde la Jefatura de Policía reiteraron el pedido de responsabilidad individual y colectiva, recordando que la prevención y el cumplimiento de las recomendaciones oficiales son claves para evitar situaciones de riesgo durante episodios de inestabilidad climática.