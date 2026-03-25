La Policía se sumó a un Vía Crucis en el interior provincial justo a los fieles

Días atrás, efectivos policiales de distintas dependencias del interior provincial protagonizaron una jornada marcada por la participación comunitaria y el recogimiento espiritual, al guiar y participar del Rezo del Vía Crucis en varias localidades del departamento La Paz.

La actividad contó con la presencia de personal de Tapso, El Alto, Bañado de Ovanta y de la Unidad Regional N° 2, quienes encabezaron el recorrido de las estaciones del Vía Crucis junto a un gran número de personas que se acercaron desde distintos puntos para acompañar la propuesta.

El encuentro no solo tuvo un carácter religioso, sino que también se constituyó como un espacio de integración entre las fuerzas de seguridad y la comunidad, en un contexto de profunda significación espiritual.

Recorrido y meditación en cada estación

Durante la jornada, los efectivos policiales y los fieles recorrieron las distintas estaciones del Vía Crucis, deteniéndose en cada una de ellas para la reflexión y la meditación, en una práctica que rememora el camino de Jesucristo.

En ese marco, los participantes recordaron el gesto de amor de nuestro Señor Jesucristo hacia la humanidad entera, eje central de esta tradición religiosa que cobra especial relevancia durante el tiempo litúrgico en el que se desarrolló la actividad.

El recorrido se llevó adelante con la participación activa de los asistentes, quienes acompañaron al personal policial en cada tramo, generando un clima de respeto, recogimiento y acompañamiento colectivo.

La palabra del Capellán Policial

El Capellán Policial, Subcrio. Pbro. Esteban Chaile, tomó la palabra durante la actividad para agradecer la presencia de los participantes. En su mensaje, destacó la importancia de este tipo de encuentros que permiten compartir un sentimiento común en un momento particular del calendario religioso.

Chaile subrayó que la propuesta se enmarca en el tiempo de Cuaresma, período que invita a la reflexión y preparación espiritual de cara a la Semana Santa, uno de los momentos más significativos para la fe cristiana.

Su intervención puso en valor el acompañamiento de la comunidad y el compromiso del personal policial en la organización y desarrollo de este tipo de actividades.

Una iniciativa impulsada desde la institución

Estas acciones forman parte de una línea de trabajo impulsada por la División Capellanía Policial, que promueve actividades de carácter espiritual dentro de la institución y en articulación con la comunidad.

Según se informó, la realización de este tipo de encuentros responde a los lineamientos establecidos por:

La Jefatura de Policía

La Secretaría de Seguridad de la Provincia

En este sentido, el Vía Crucis se presenta como una de las expresiones de esta política institucional, orientada a fortalecer los vínculos entre la fuerza policial y la sociedad a través de espacios compartidos.