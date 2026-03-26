La sorprendieron empujando una moto con pedido de secuestro en Catamarca

En la mañana de hoy, a las 10:40, efectivos de la Comisaría Décima Primera llevaban adelante recorridos preventivos en la avenida N° 39, entre calles N° 12 y N° 14, en el Complejo Habitacional Valle Chico, cuando una situación aparentemente rutinaria derivó en un procedimiento de relevancia judicial.

Durante el patrullaje, los uniformados observaron a una joven mujer de 26 años de edad que se desplazaba empujando una motocicleta. La actitud llamó la atención del personal policial, lo que motivó una intervención inmediata para verificar la procedencia del rodado.

El vehículo en cuestión fue identificado como una motocicleta Corven Mirage 110 cc., de color negro, un dato que resultó central en el desarrollo posterior del procedimiento.

La verificación que confirmó el requerimiento judicial

Tras proceder a la inspección física del rodado, los efectivos realizaron las consultas correspondientes en el sistema informático policial. Fue en ese momento cuando se confirmó un dato clave: la motocicleta contaría con un requerimiento judicial vigente.

Este requerimiento había sido solicitado por la Fiscalía de Instrucción N° 5, lo que implicaba que el vehículo estaba vinculado a una causa en curso dentro del ámbito de la Justicia Penal.

Ante esta situación, los uniformados actuaron conforme a protocolo, procediendo al secuestro inmediato del rodado. La intervención fue comunicada a la autoridad judicial competente, que tomó conocimiento del hecho y dispuso las medidas a seguir.