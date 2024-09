La víctima posteo en la previa de los alegatos y la sentencia al exintendente

La de este viernes una jornada clave para el juicio que se lleva adelante contra Elpidio Guaraz, exintendente de Bañado de Ovanta. Está previsto que se lleven a cabo los alegatos y hasta se desliza la posibilidad de una nueva declaración del exjefe comunal. A esto se suma que podría este mismo día dictarse sentencia.

En este contexto, hace unas horas, la víctima se volvió a expresar en redes sociales, lanzando una alerta fuerte referida claramente a la violencia de género: "vete a la primera, siempre a la primera".

En la larga publicación, la denunciante de Guaraz sostiene que: "no hagas lo que hice yo, no aguantes nada, no soportes nada, no vivas lo que vivi yo, no arriesgues tu vida como la arriesgue yo. No creas en que las personas cambian solo se comportan como les conviene, no creas en el voy a cambiar o en el no lo haré más. Porque eso no es verdad como experiencia propia afirmó que no es verdad".

Agrega seguidamente: "Los maltratos, los insultos, los golpes, la falta de respeto, los gritos, la inseguridad, el daño psicológico, el desgaste físico y mental, el aprovechamiento de la inmadurez y situación económica, el uso y abuso de poder, el dar a cambio dé, la persecución constante, el soborno, las noches sin dormir preocupada o llorando, las miles de veces que me tuve que ocultar o mentir en donde estaba para que no me encuentren o encerrarme bajo llave en mi propia habitación".

En la continuidad de un fuerte relato de lo que vivió siendo pareja de Guaraz, la joven dijo en sus redes sociales: "Hasta que un día dije basta, se terminó y con 20 años de edad decidí hacer lo que para much@s es tan difícil de hacer y que a mí me aterraba. Decidí denunciar para salvar mi vida. Huí en el baúl de un auto en la madrugada del día 2 de junio del año 2021 ni más ni menos que con mis documentos personales y una mochila con ropa que me acompañaba de días antes de abandonar mi casa, la cual estaba siendo vigilada por personas que no cobrarían su sueldo si no me encontraban a mí, las mismas personas que fueron obligadas e involucradas en esta situación las cuales quedarían sin trabajo si se negaban "abuso de poder" que desde ya les transmito que los entiendo a cada un@ de esos testigos que tuvieron que ser parte de esto tan solo por mantener su trabajo se que es así porque más de uno me lo transmitió y sepan que el perdón no lo doy yo es Dios quien perdonará a todas las personas que lo hicieron por necesidad".

Añade luego: "En el día de la fecha 27/09/24 con lágrimas en los ojos al escribir esto quiero agradecer a todas las personas que de una u otra forma estuvieron presentes en esta lucha en la cual siempre estuve sola, nadie me insinuó nada, nadie me pidió que haga nada en contra de nadie. Fui yo quien necesitaba hacerlo para salvarme, para no ser una más, para poder continuar con mi vida la cual se tornó difícil después de todo lo que viví y luché. Gracias a todas las personas que desde el momento uno que todo esto comenzó me creyeron, me escucharon, me tendieron una mano, me aconsejaron, me dieron un abrazo, y sobre todo me cuidaron, gracias a quienes están y a quienes estuvieron también que quizás ahora lo hacen desde la distancia".

En el final la víctima es contundente: "Mi lucha hasta acá llego, que la Justicia determne lo que para ellos es correcto. En los años de relación puedo decir que aprendí mucho y sobre todo en este tiempo, hoy puedo decir que es lo que elijo y lo que no para mi vida. No elijo un abusador y un golpeador a mi lado. Elijo mi libertad y sobre todo elijo salvar mi vida. Que se haga justicia por mí y por todas las víctimaas que se animaron a denunciar, se que esta lucha no es solo mía, es de muchas otras mujeres que pasaron por situaciones similares a la mía con la misma persona! Para quienes me lo confesaron y guardare por siempre su dolor y espero que pronto puedan Sanar y Aliviar eso con lo cual es tan difícil de vivir".

El posteo sentencia en su última línea: "Pedimos justicia para que no le pase esto a ninguna otro niña o adolescente".