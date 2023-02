Juicio por el crimen de Lucio Dupuy Las sentidas palabras del abuelo de Lucio Dupuy tras el veredicto: "Esta pena no me lo devolvió a Lucio” El abuelo del niño asesinado por su madre y su pareja habló con la prensa y manifestó que no puede sentir "alivio" con el resultado del juicio y expresó que “hay que esperar que se le de peso a la condena”.