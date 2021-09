Le produjo cortes con un vidrio en una pelea

Ayer a las 7:10 de la mañana, la policía arrestó a un joven de 18 años, de apellido Sequeira, quien fue sindicado por otro joven de 22 años, de apellido Moya, de haberlo agredido con un vidrio en medio de una pelea.

El hecho habría tenido lugar en un domicilio de avenida Manuel Navarro, en diagonal al C.I.C SUR, en donde se estaba llevando a cabo una fiesta privada. Por motivos no del todo claros aún, los mencionados comenzaron a pelearse, propinándose golpes de puño hasta que, en un determinado momento, el arrestado Sequeira le produjo al menos dos cortes en el brazo derecho a Moya, aparentemente con un trozo de vidrio de una ventana que se habría roto en el transcurso de la pelea.

Como ambos protagonistas habían sido trasladados a la comisaría, personal del SAME concurrió a la dependencia y asistió al herido, realizándole las curaciones pertinentes, considerando que no era necesario su traslado al hospital.

Finalmente, Moya denunció a Sequeira en la Unidad Judicial N° 9.