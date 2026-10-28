Le robaron a su propia madre: están detenidos y le secuestraron armas blancas

Dos hombres de 23 y 31 años, ambos de apellido Navarro, fueron aprehendidos por personal de la Seccional Séptima luego de ser sindicados por su propia madre como los presuntos responsables de cometer un ilícito en su perjuicio. El procedimiento se llevó a cabo en la Manzana G-5 del barrio Municipal, en la ciudad Capital, donde los efectivos policiales intervinieron a partir de la situación informada.

De acuerdo con los datos del procedimiento, la denunciante es una mujer de 53 años, quien señaló a sus dos hijos como los presuntos autores del hecho que la habría perjudicado. A partir de esa acusación, el personal policial actuó en el lugar y procedió a la aprehensión de ambos hombres.

El episodio tiene como particularidad que la persona que los identificó como sospechosos fue su propia madre. La información oficial indica que la mujer los sindicó por un ilícito cometido en su perjuicio, aunque no detalla cuáles fueron los elementos sustraídos, las circunstancias en las que se habría producido el hecho ni el momento en que ocurrió.

La intervención policial se concentró en la Manzana G-5 del barrio Municipal, donde los efectivos de la Seccional Séptima concretaron el procedimiento que terminó con los dos hombres aprehendidos. Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación se habría registrado otra situación que quedó consignada en el informe: un presunto intento de agresión contra los uniformados.

Dos cuchillos secuestrados durante el operativo

Según la información proporcionada, al advertir la presencia de los efectivos policiales, los dos hombres habrían intentado agredir a los uniformados con dos cuchillos tipo Tramontina. Ante esa situación, ambos elementos fueron secuestrados por el personal interviniente y quedaron incorporados a las actuaciones correspondientes.

El secuestro de las armas blancas constituye uno de los puntos centrales del procedimiento, ya que los cuchillos habrían sido utilizados durante el supuesto intento de agresión contra los policías que se encontraban en el lugar.

Los elementos fueron puestos bajo resguardo como parte de la intervención, mientras que los dos sospechosos quedaron aprehendidos. La información oficial no precisa si alguno de los efectivos resultó lesionado ni aporta detalles adicionales sobre la secuencia que se habría producido cuando los hombres advirtieron la presencia policial.

Los hermanos fueron trasladados a la comisaría

Una vez concretada la intervención, los dos hombres fueron trasladados y alojados en la dependencia policial, de acuerdo con lo informado sobre el procedimiento. La actuación estuvo a cargo de efectivos de la Seccional Séptima, que intervinieron en el barrio Municipal y realizaron las medidas correspondientes en el lugar.

El traslado se produjo después de la aprehensión y del secuestro de los dos cuchillos tipo Tramontina. De esta manera, ambos sospechosos quedaron alojados en la dependencia policial mientras avanzaban las actuaciones vinculadas con el hecho denunciado por su madre.

Tras el procedimiento, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que quedó a cargo de impartir las indicaciones relacionadas con las medidas que debían cumplimentarse.