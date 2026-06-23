Le robaron una TV a una abuela: los atraparon

Un importante procedimiento policial permitió recuperar un televisor que habría sido sustraído y avanzar en la investigación de un presunto hecho delictivo que tuvo como víctima a una mujer mayor de edad.

Todo comenzó cuando efectivos de la Comisaría Décima Tercera fueron alertados por una mujer mayor sobre una situación que requería intervención policial. A partir de esa comunicación, los uniformados se dirigieron hacia un sitio baldío ubicado en la esquina de las calles Portal N° 9 y Pública N° 1.

Al llegar al lugar, los efectivos realizaron una inspección en el predio y lograron localizar un elemento que se encontraba oculto entre la vegetación. Se trataba de un televisor marca Hitachi de 50 pulgadas que estaba guardado dentro de un bolsón arpillero, situación que llamó la atención de los investigadores y motivó el secuestro inmediato del aparato.

El procedimiento permitió poner a resguardo el electrodoméstico mientras avanzaban las averiguaciones destinadas a determinar su procedencia y las circunstancias en las que había llegado hasta ese lugar.

La investigación

Luego del hallazgo, los efectivos policiales llevaron adelante distintas tareas de verificación e investigación que permitieron establecer una posible vinculación entre el televisor recuperado y un hecho ilícito. De acuerdo con la información proporcionada por la fuerza policial, momentos después del secuestro del aparato los investigadores lograron determinar que el electrodoméstico sería producto de un delito que tuvo como damnificada a una mujer mayor de edad.

Ante esta situación, el televisor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que tomó intervención en la causa para continuar con las actuaciones correspondientes y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La recuperación del bien constituyó un paso relevante dentro de la investigación, ya que permitió rescatar un elemento que presuntamente había sido sustraído y que se encontraba oculto en un terreno baldío.

Dos personas quedaron aprehendidas

Como resultado de las averiguaciones realizadas, los efectivos concretaron la aprehensión de un hombre de apellido Márquez, de 40 años de edad. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Los Alelíes y Cabo María R. Castro, donde los uniformados lograron interceptar al sospechoso. Según se informó, el hombre tendría relación con el delito que se investiga.

Posteriormente, durante otro procedimiento llevado a cabo en el marco de la misma causa, los efectivos hicieron lo propio con un joven identificado con el apellido Herrera, de 19 años.

De acuerdo con la información oficial, el joven también estaría vinculado a la investigación que se desarrolla a partir del hallazgo del televisor y del supuesto ilícito denunciado.

A disposición de la Justicia

Tras concretarse las aprehensiones, ambos sospechosos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente. Según se informó oficialmente, tanto Márquez como Herrera quedaron a disposición de la Justicia interviniente mientras continúan las actuaciones vinculadas a la causa.

De esta manera, el procedimiento permitió recuperar el televisor que presuntamente había sido sustraído, identificar a la persona damnificada y avanzar en una investigación que ahora continúa bajo la órbita judicial, con dos personas aprehendidas y el secuestro del electrodoméstico como uno de los principales elementos incorporados al expediente.