Leopoldo Luque declarará por novena vez en el juicio por la muerte de Maradona

El juicio que investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona sumará este martes un nuevo capítulo con la declaración de Leopoldo Luque, el neurocirujano que fue médico de cabecera del ex futbolista y uno de los principales acusados en la causa.

Según informaron fuentes vinculadas al expediente a la Agencia Noticias Argentinas, Luque declarará por novena vez desde el inicio del proceso judicial. Su presentación está prevista para el comienzo de la vigesimoprimera audiencia correspondiente al segundo debate oral y público que se desarrolla para esclarecer las responsabilidades penales derivadas del fallecimiento del ídolo argentino.

La nueva comparecencia del profesional tendrá un objetivo específico: brindar contexto y explicaciones sobre diversos audios que fueron incorporados y expuestos durante las últimas jornadas del juicio. La continuidad de las declaraciones evidencia la importancia que los distintos elementos probatorios tienen dentro del proceso y la necesidad de que los acusados puedan referirse a la documentación que va siendo presentada ante el tribunal.

Los audios que motivan una nueva comparecencia

La novena declaración de Luque se encuentra directamente vinculada con el material sonoro que fue exhibido en recientes audiencias. De acuerdo con la información difundida, el neurocirujano buscará contextualizar esas conversaciones y aportar detalles sobre el contenido de los audios que forman parte del expediente judicial.

La incorporación de este tipo de pruebas ha sido una constante durante el desarrollo del juicio, donde los fiscales y las partes han recurrido a mensajes, conversaciones y distintos registros para reconstruir los hechos previos al fallecimiento de Maradona.

La declaración del médico aparece entonces como una instancia destinada a ofrecer precisiones sobre situaciones y diálogos que fueron analizados durante las últimas semanas.

Los testigos convocados para la audiencia

Además de la exposición de Leopoldo Luque, la jornada contará con la participación de nuevos testigos convocados por los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari.

Entre las personas citadas se encuentran Juan Carlos Soto y Sergio Zoppi. Ambos cumplían funciones como vigilantes en la garita de ingreso del country San Andrés, ubicado en el partido bonaerense de Tigre, lugar donde Diego Maradona atravesaba su internación domiciliaria.

Su participación en el juicio se relaciona con el conocimiento que podrían aportar respecto de los movimientos y circunstancias ocurridas en el barrio privado durante el período en el que el ex futbolista permaneció alojado allí.

La declaración de los vigilantes podría contribuir a reconstruir aspectos operativos y cotidianos vinculados al entorno donde transcurrieron los últimos días de vida de Maradona.

Un testigo ligado al entorno de Matías Morla

La lista de testimoniales previstas para la audiencia también incluye a Maximiliano Trimarchi. Según se informó, se trata de un ex asistente y allegado al abogado Matías Morla.

Su declaración reviste interés para la investigación debido a que concurrió al barrio privado de Benavídez el 25 de noviembre de 2020, fecha en la que se produjo el fallecimiento de Diego Maradona. La incorporación de su testimonio se suma a la estrategia de reconstrucción de los acontecimientos desarrollada durante el proceso judicial, en el que distintas personas vinculadas al entorno profesional y personal del astro argentino han sido convocadas para brindar información.

Los acusados en el proceso judicial

El juicio tiene como eje la investigación sobre un presunto homicidio simple con dolo eventual. Además de Leopoldo Luque, otras seis personas se encuentran imputadas dentro de la causa.

Los acusados son:

Agustina Cosachov , psiquiatra.

, psiquiatra. Pedro Di Spagna , médico clínico.

, médico clínico. Ricardo Almirón , enfermero.

, enfermero. Mariano Perroni , coordinador del equipo de enfermería.

, coordinador del equipo de enfermería. Nancy Edith Forlini , jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical. Leopoldo Luque, neurocirujano y ex médico de cabecera de Maradona.

Todos ellos afrontan el proceso judicial en el que se intenta determinar si existieron responsabilidades penales relacionadas con la atención médica brindada al ex capitán de la Selección argentina durante el período previo a su muerte.

La situación de Dahiana Gisela Madrid

Paralelamente al juicio principal, existe otra instancia judicial que involucra a la enfermera Dahiana Gisela Madrid. La profesional afrontará un juicio por jurados populares, aunque dicho proceso continúa demorado.

La postergación se encuentra vinculada a un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho, situación que mantiene suspendido el avance de esa instancia específica.

De este modo, mientras el debate principal continúa desarrollándose con nuevas declaraciones y producción de pruebas, el expediente relacionado con Madrid permanece pendiente de resolución respecto de esa cuestión procesal.