Les robaron hasta la ropa que estaba en la soga

Los hechos de inseguridad no solo no se detienen sino que no tienen reparo en nada. Y eso lo pudo confirmar la familia de Fátima Cardozo, quienes en la mañana de este lunes sufrieron el robo de varios electrodomésticos de su domicilio y como si esto no fuera ya mucho, además les llevaron la ropa que tenían tendida en la soga.

Así fue denunciado por la damnificada con domicilio en B° Eva Perón, quien según lo relatado descubrió el ilícito en horas de la madrugada. En ese momento personas desconocidas ingresaron por la parte trasera saltando una medianera.

Luego de eso los malvivientes se apoderaron de un aireacondicionado de ventana de color blanco, dos lavarropas, un termotanque de aproximadamente 50-80 litros, y la ropa que se encontraba tendida en la parte interna trasera.

En el lugar trabajó personal de la Unidad Judicial n° 7.