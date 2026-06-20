Levantaron el secreto de sumario en la causa por el femicidio de Agostina Vega y la investigación entra en una etapa clave

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, ingresó en una nueva etapa luego de que la Justicia levantara el secreto de sumario que regía sobre el expediente.

La decisión, confirmada por fuentes vinculadas a la causa, permitirá que las partes accedan a la totalidad de las actuaciones realizadas por la fiscalía y conozcan en detalle las pruebas reunidas durante la investigación.

Entre los elementos que podrán analizarse figuran las evidencias que respaldaron las detenciones ordenadas por el fiscal Raúl Garzón, así como los fundamentos de las imputaciones contra los sospechosos de haber colaborado con el principal acusado.

El foco puesto en los presuntos encubridores

Con la apertura del expediente, se espera que se conozcan mayores precisiones sobre la participación que la Justicia les atribuye a Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados de encubrir a Claudio Barrelier, señalado como el principal responsable del crimen.

La hipótesis que sostiene la investigación indica que Barrelier habría participado directamente en el asesinato de la adolescente y que posteriormente recibió ayuda de personas de su entorno para ocultar lo ocurrido.

En ese contexto, los investigadores intentan determinar si los imputados tenían conocimiento del hecho y si colaboraron para favorecer al acusado tras el crimen.

La situación de Soledad Andreani

Uno de los aspectos que genera mayor expectativa es el análisis de las pruebas que motivaron la detención de Soledad Andreani.

La mujer es propietaria del automóvil que, según la hipótesis fiscal, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina Vega.

Andreani fue indagada el viernes por el fiscal Garzón, aunque decidió abstenerse de declarar. Su defensa sostuvo que negó cualquier vinculación con el hecho y anticipó que podría ampliar su testimonio en los próximos días.

La acusada permanece detenida bajo sospecha de haber colaborado con Barrelier después del crimen.

Entre las evidencias incorporadas al expediente figura un video en el que se observa a Andreani junto al principal acusado retirando una manta del vehículo y realizando compras en una ferretería. De acuerdo con la investigación, esas imágenes habrían sido registradas pocas horas después de que el cuerpo de la adolescente fuera abandonado en un descampado.

Otras líneas de investigación

La apertura del sumario también podría aportar detalles sobre otras líneas investigativas que surgieron durante las últimas semanas.

Entre ellas se encuentran las averiguaciones relacionadas con el bar denominado "Wachitas" y diversos testimonios que mencionaron posibles situaciones de explotación sexual de menores.

Con el acceso completo al expediente, la causa ingresa en una etapa decisiva para esclarecer las circunstancias del femicidio y determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados en el caso que conmocionó a Córdoba.