Operativos: cinco arrestados, tres aprehendidos y 34 vehículos secuestrados

Numerarios de distintas dependencias de la Policía de la Provincia llevaron adelante una serie de operativos de seguridad en el Valle Central y el interior provincial, con controles vehiculares, recorridos preventivos e identificación de personas en sus respectivas jurisdicciones. Los procedimientos fueron desarrollados por efectivos de las Comisarías Tercera y Séptima de la Capital, junto con numerarios de las Seccionales de Villa Dolores y Los Altos, pertenecientes a los departamentos Valle Viejo y Santa Rosa, respectivamente.

También participó la Departamental Fray Mamerto Esquiú, que trabajó de manera conjunta con sus pares de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia y con distintos Grupos Especiales de la institución.

El despliegue incluyó la presencia de efectivos en diferentes puntos de las jurisdicciones alcanzadas por los procedimientos. Las tareas estuvieron orientadas a realizar controles sobre los vehículos, reforzar los recorridos preventivos e identificar a las personas presentes en los sectores intervenidos.

Cinco personas fueron arrestadas

Al finalizar los distintos operativos, los policías procedieron al arresto de cinco personas, todas mayores de edad. En total, fueron arrestadas cinco personas, labrándose las actuaciones de rigor correspondientes a cada procedimiento.

Las medidas adoptadas formaron parte de las actuaciones desarrolladas tras los controles realizados por las distintas dependencias policiales que participaron del operativo. Además de los arrestos, se registraron otras intervenciones vinculadas a un hecho ocurrido en inmediaciones del barrio 240 Viviendas.

En el marco de los procedimientos, los efectivos policiales aprehendieron a dos mujeres de 28 y 30 años de edad, ambas de apellido Rodríguez, y a un joven de apellido Brito, de 25 años.

De acuerdo con la información brindada, los tres habrían protagonizado una gresca en inmediaciones al barrio 240 Viviendas. Durante la intervención, uno de ellos portaba un cuchillo tipo tramontina, elemento que fue secuestrado y quedó en calidad de secuestro.

Incautaron 30 motocicletas y cuatro automóviles

Los controles también derivaron en el secuestro de numerosos vehículos cuyos conductores habrían cometido infracciones. Los policías incautaron 30 motocicletas de distintas marcas y cilindradas, además de cuatro automóviles.

En total, los procedimientos alcanzaron a 34 vehículos, que fueron incautados debido a que sus conductores infringieron lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia. Los rodados fueron trasladados luego de que los efectivos labraran las correspondientes actas de infracción.

Los vehículos incautados fueron:

30 motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

de distintas marcas y cilindradas. 4 automóviles.

La cantidad total de rodados remitidos como consecuencia de las infracciones detectadas fue de 34 vehículos. Luego de labrarse las actas de infracción correspondientes, las motocicletas y los automóviles incautados fueron remitidos a las dependencias policiales y corralones municipales correspondientes.

La medida se adoptó en el marco de las infracciones detectadas durante los controles vehiculares desarrollados por los efectivos de las distintas unidades y áreas que participaron de los operativos. Las actuaciones se realizaron bajo lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia, normas mencionadas en relación con las infracciones detectadas durante los procedimientos.