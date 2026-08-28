Robó un celular del interior de un auto, intentó escapar y fue detenida

Un hecho de inseguridad ocurrido en la Capital derivó en la rápida intervención de efectivos policiales y en la posterior aprehensión de una mujer de 40 años, sindicada como la presunta autora de la sustracción de un teléfono celular desde el interior de un automóvil estacionado.

El episodio comenzó cuando un hombre de 60 años se presentó de manera espontánea en la Comisaría Sexta. Allí comentó que una persona de sexo femenino le habría sustraído un teléfono celular Xiaomi Redmi 14C que se encontraba dentro de su automóvil.

Según relató, el vehículo, un Volkswagen Voyage, estaba estacionado en la intersección de las calles La Pampa y Marcos Figueroa. Luego de la presunta sustracción del aparato de comunicación, la mujer se habría dado a la fuga. Ante esta situación, el hombre fue invitado a formalizar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 6.

La información brindada por el damnificado permitió a los efectivos contar con características que posteriormente fueron utilizadas para ampliar la búsqueda en la zona.

El operativo se desplegó de inmediato

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los policías iniciaron de inmediato las tareas para dar con la presunta autora del ilícito. Con las características aportadas por el hombre de 60 años, los efectivos ampliaron el recorrido por la zona.

El operativo derivó posteriormente en una intervención en la calle Chubut, entre las calles Dr. Deodoro Maza y Dr. Juan B. Justo. En ese sector, motoristas del COEM-Kappa localizaron a una mujer que coincidía con las características brindadas y procedieron a su aprehensión.

La aprehensión

La presunta autora del hecho fue identificada por su apellido como Páez, de 40 años de edad. Según la información brindada, al advertir la presencia del personal policial, la mujer se habría despojado del aparato de comunicación.

El teléfono fue recuperado por los efectivos y quedó incautado. El dispositivo recuperado corresponde al teléfono celular Xiaomi Redmi 14C que, de acuerdo con el relato inicial del damnificado, habría sido sustraído desde el interior del Volkswagen Voyage estacionado.

Trasladada a la Comisaría de la Mujer

Una vez finalizado el procedimiento, la mujer de apellido Páez, de 40 años, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer.

La aprehendida quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que tomó intervención en las actuaciones vinculadas con el hecho. Por su parte, el hombre de 60 años que se presentó inicialmente en la Comisaría Sexta fue invitado a radicar la denuncia correspondiente ante la Unidad Judicial N° 6.

La causa continuará bajo las actuaciones dispuestas a partir de la intervención policial y judicial.