Lo salvaron: policías asistieron a un niño de 2 años que convulsionaba

Una situación de extrema urgencia movilizó durante la noche del jueves a efectivos policiales en el norte de la Capital, cuando un niño de tan solo 2 años comenzó a sufrir convulsiones en su domicilio. El hecho ocurrió alrededor de las 21:50 horas, en una vivienda ubicada sobre calle Los Peregrinos, entre Los Jacarandá y Los Tilos, donde una mujer de 43 años solicitó ayuda ante el cuadro que presentaba su hijo.

El caso fue atendido por personal de la Comisaría Octava, que acudió rápidamente al lugar tras ser alertado. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con la madre del menor, quien manifestó la gravedad de la situación, describiendo que su hijo estaba atravesando un episodio convulsivo.

La escena planteaba un escenario crítico, en el que cada segundo resultaba determinante para preservar la salud del niño. Frente a este cuadro, los uniformados no solo evaluaron la urgencia, sino que actuaron de inmediato para brindar una primera respuesta sanitaria.

Primeros auxilios y traslado inmediato

Ante la emergencia, los efectivos policiales iniciaron maniobras de primeros auxilios en el lugar, con el objetivo de estabilizar al menor mientras se organizaba su traslado. La decisión de actuar sin demoras resultó fundamental para contener la situación inicial.

De manera paralela, se dispuso el traslado del niño junto a su madre en una unidad móvil policial, priorizando la rapidez en el desplazamiento hacia un centro de salud. Esta acción se desarrolló en coordinación con el sistema de emergencias, ya que previamente se había solicitado asistencia médica en clave roja a través del SAE-911.

Durante el trayecto, se concretó un punto de encuentro con una ambulancia del SAME, que permitió optimizar la atención del paciente. El traspaso se realizó en movimiento, en un procedimiento que evidencia la articulación entre las fuerzas de seguridad y los equipos sanitarios.

Coordinación clave para llegar al hospital

El operativo no solo dependió de la rapidez inicial, sino también de una coordinación logística precisa que involucró a distintos actores del sistema de emergencia. En este sentido, la intervención de los Motoristas de la Seccional Quinta resultó determinante para facilitar el traslado.

Los motoristas acompañaron la ambulancia, garantizando un desplazamiento ágil en medio del tránsito urbano y despejando el camino para reducir los tiempos de llegada. Esta asistencia permitió que el menor fuera trasladado con la mayor celeridad posible hacia el Hospital de Niños "Eva Perón", donde finalmente recibió la atención médica correspondiente.

El trabajo conjunto entre la Policía, el SAME y los motoristas configuró un esquema de respuesta integral, en el que cada intervención cumplió un rol específico dentro de la cadena de emergencia.

Un desenlace favorable tras momentos críticos

Gracias a la rápida intervención de los efectivos policiales y del equipo de salud, el niño logró ser estabilizado y atendido en tiempo oportuno. Tras su ingreso al centro de salud, los profesionales médicos realizaron las prácticas necesarias para abordar el cuadro convulsivo.

El resultado final fue alentador: el menor se encuentra fuera de peligro, lo que representa un desenlace positivo luego de una situación que generó momentos de alta tensión.

Un operativo que evitó una tragedia

Lo ocurrido en el norte de la Capital refleja cómo una respuesta eficiente y coordinada puede marcar la diferencia entre un desenlace crítico y la preservación de la vida. La intervención de los efectivos de la Comisaría Octava, sumada al accionar del SAME y el apoyo de los motoristas, permitió resolver con éxito una situación que, en cuestión de minutos, podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

El caso concluye con un dato central: el niño está fuera de peligro. Un resultado que sintetiza el impacto de un operativo donde la rapidez, la decisión y la articulación institucional fueron determinantes.