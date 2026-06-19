Lo sorprendieron durmiendo dentro camioneta, al despertarlo causó destrozos

Un procedimiento llevado a cabo por personal policial en el norte de la Capital culminó con la aprehensión de un hombre de apellido Morales, de 28 años de edad, quien habría sido sorprendido en el interior de un vehículo particular donde, según la información oficial, causó daños materiales.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Honduras y Brasil, donde efectivos de la Comisaría Séptima intervinieron tras detectar una situación irregular relacionada con una camioneta estacionada en el sector.

De acuerdo con los datos suministrados, los policías encontraron a Morales durmiendo dentro de una camioneta Fiat Fiorino perteneciente a un joven. La presencia del sujeto en el interior del rodado derivó en la actuación inmediata del personal policial, que procedió a controlar la situación y avanzar con las medidas correspondientes.

Daños en el vehículos

Según se informó, el hombre habría sido sorprendido mientras permanecía dentro de la camioneta Fiat Fiorino. Además, se indicó que en el vehículo se registraron daños materiales, circunstancia que motivó la intervención policial y el inicio de las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.

La secuencia de los acontecimientos se desarrolló en plena vía pública, en una zona ubicada al norte de la Capital, donde el accionar de los efectivos permitió identificar al presunto involucrado y adoptar las medidas previstas para este tipo de situaciones.

Una vez concretada la aprehensión, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. Desde ese momento quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que impartió las directivas que debían cumplimentarse en el marco de la causa.

La intervención judicial permitió encauzar las actuaciones posteriores al procedimiento policial, con el objetivo de avanzar en la investigación de los hechos ocurridos y establecer las circunstancias vinculadas al caso.

Actuación de la Justicia y denuncia del damnificado

En el marco de las actuaciones iniciadas, también se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente. Este paso resulta fundamental para la continuidad del proceso judicial y para la incorporación formal de los elementos relacionados con el hecho investigado.

La participación de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte quedó reflejada desde los primeros momentos posteriores a la aprehensión, cuando se dispusieron las medidas procesales necesarias para dar curso a la investigación.

De esta manera, el procedimiento desarrollado por efectivos de la Comisaría Séptima permitió intervenir ante una situación detectada en el interior de una camioneta particular, identificar al presunto involucrado, constatar la existencia de daños materiales en el vehículo y poner al sospechoso a disposición de la autoridad judicial competente.

El caso continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, mientras avanzan las actuaciones derivadas del episodio ocurrido en la esquina de las calles Honduras y Brasil y se aguarda la correspondiente denuncia penal por parte del propietario del rodado afectado.