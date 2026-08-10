Lo sorprendieron infraganti cuando salía de una vivienda: lo detuvieron

Un procedimiento policial desarrollado en la Capital terminó con la aprehensión de un joven de apellido Nieva, de 28 años, quien habría sido sorprendido infraganti cuando salía de una vivienda ubicada en el barrio 20 de Marzo.

La intervención se produjo mientras motoristas del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos por el sector. En el marco de esas tareas, los efectivos detectaron la situación y procedieron a intervenir ante la presunta comisión de un ilícito. De acuerdo con la información proporcionada, el joven habría ingresado a una vivienda propiedad de una mujer de 57 años de edad, aparentemente con fines ilícitos. La presencia policial se produjo cuando Nieva se encontraba saliendo del inmueble.

El procedimiento permitió evitar que el sospechoso concretara su intento de fuga y derivó en su inmediata aprehensión.

Ingresó y quiso escapar

Según lo informado, Nieva fue encontrado infraganti cuando salía de la vivienda. El inmueble pertenece a una mujer de 57 años, quien quedó identificada como la damnificada en el procedimiento.

La secuencia se habría iniciado con el ingreso del joven al domicilio, aparentemente con fines ilícitos. Sin embargo, al advertir la presencia de los efectivos policiales que realizaban el recorrido preventivo, habría intentado darse a la fuga. El intento de escape no logró concretarse. Los motoristas del COEM-Kappa intervinieron y procedieron a la aprehensión del joven.

La actuación policial se produjo, de esta manera, durante una tarea preventiva que permitió detectar la situación y actuar ante la presunta conducta ilícita.

Luego de concretarse la aprehensión, Nieva fue trasladado y alojado en la Comisaría Segunda, dependencia que corresponde por jurisdicción. El joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas que deberán cumplimentarse en relación con el procedimiento.

La víctima y la denuncia

Tras el procedimiento, se invitó a la mujer de 57 años, propietaria de la vivienda, a radicar la correspondiente denuncia penal en el Precinto Judicial N° 2.

La instancia resulta parte de las actuaciones vinculadas con el episodio. Mientras el joven permanece a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, la damnificada fue orientada para formalizar la denuncia ante el organismo judicial correspondiente.

De esta manera, el procedimiento quedó articulado entre la intervención inicial de los efectivos del COEM-Kappa, el traslado del aprehendido a la Comisaría Segunda y las actuaciones que deberán continuar bajo las directivas de la Fiscalía.