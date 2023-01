López y el relato de la recuperación de la moto: "estaba desahuciado, amargado y enojado"

La inseguridad golpea en todos los ámbitos pero la resolución de los casos no siempre cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Para testimoniar esto está el caso del reconocido motociclista Enzo López. El piloto recuperó la moto que le habían robado de su propia casa por sus propios medios y a riesgo de su vida. Ayer por la tarde en la zona norte de la ciudad Capital, López cansado y no habiendo obtenido respuestas de los organismos de seguridad, tomó la decisión de ir por sus propios medios hasta el lugar donde se encontraba el vehículo.

Según el relato del hecho, en diálogo con La Unión, dijo que tomó la decisión porque estaba cansado de esta situación. Comentó que cuando le pasaron el dato del lugar en el que podría estar el vehículo "estaba desahuciado, amargado y enojado" y que entró solo a una vivienda donde encontró la moto al cuidado de una chica. A raíz de este robo López tuvo que asegurar su casa de nuevo.

Indicó que la obtención del dato sobre dónde estaba el rodado que le sustrajeron él lo brindó inmediatamente el día domingo a las efectivos de la Unidad Judicial que estaba interviniendo en su caso y no obtuvo respuesta. “Por eso hice la publicación diciendo que si hasta el miércoles (por ayer) ellos no encontraban a la moto, que directamente le prendan fuego porque ya estaba desahuciado, amargado y enojado. Y ayer, así con la cabeza loca me fui al lugar de donde me habían dado el dato. Me metí y ahí estaba una chica grande con sus hijos y estaba asustada. Le dije que estaba con la Policía, lo que era mentira porque estaba solo”.

Añadió luego que en ese momento y porque tenía la copia de la llave de la moto, lo que atinó a hacer fue subirse, darle arranque y salir del lugar sin mirar para atrás.

Aunque el piloto recupero este rodado, reconoce que los malvivientes se quedaron con la llave original del auto que intentaron también sustraerle y el de la misma moto, además del casco y la llave del portón de su casa, de donde le sustrajeron los vehículos. “Así que hoy jueves estoy haciendo llamar a un herrero para que cambie la cerradura”.

Al reflexionar sobre lo hecho, reconoció la imprudencia pero indicó que “ya no podía más. No me estaba concentrando en el trabajo. No daba mas de la bronca y la impotencia”.