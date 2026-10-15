Los atraparon realizando conexiones eléctricas clandestinas en Catamarca

Un procedimiento llevado adelante por numerarios de la Comisaría Décima Segunda culminó con la aprehensión de dos sujetos, de 21 y 33 años de edad, ambos de apellido Castro, quienes habrían sido sorprendidos mientras realizaban conexiones eléctricas clandestinas en el pasaje Rafael Cano, en un sector identificado como S/N°.

El hecho ocurrió hoy, a las 16:20, cuando los efectivos policiales se encontraban realizando recorridos preventivos por la zona. En el marco de esas tareas, los uniformados habrían advertido la situación que motivó la intervención y procedieron a la aprehensión de ambos sujetos.

La actuación policial se produjo durante una recorrida destinada a la prevención, instancia en la que los efectivos tomaron intervención ante la presunta realización de conexiones eléctricas clandestinas. Como parte del mismo procedimiento, también se concretó el secuestro de herramientas varias, elementos que fueron incautados en el lugar.

Dos detenidos y herramientas secuestradas

La intervención tuvo como resultado la aprehensión de los dos hombres, cuyas edades son de 21 y 33 años. Ambos comparten el apellido Castro y quedaron vinculados al procedimiento iniciado a partir de la situación detectada por el personal policial.

La aprehensión de los dos sujetos constituye el dato central del operativo, que se desarrolló mientras los numerarios realizaban tareas preventivas en el pasaje Rafael Cano. Según la información del procedimiento, los sospechosos habrían sido sorprendidos cuando efectuaban las conexiones eléctricas clandestinas.

Además de las medidas adoptadas respecto de los dos hombres, el personal interviniente procedió al secuestro de herramientas varias.

Trasladados a la dependencia policial

Una vez concretado el procedimiento, los dos sujetos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente. La medida se adoptó luego de la intervención de los numerarios de la Comisaría Décima Segunda y quedó enmarcada en las actuaciones iniciadas por el hecho.

La situación de ambos aprehendidos quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo ante el cual deberán tramitarse las actuaciones correspondientes.

De esta manera, el procedimiento concluyó con dos personas aprehendidas, el secuestro de herramientas varias y la intervención de la autoridad judicial competente.