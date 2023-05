"Los Jury son para fiscales corruptos, y yo no soy ningún corrupto, declaró Palacios

Finamente el juicio político en contra del integrante del Ministerio Público Fiscal, Fiscal Laureano Palacios dio inicio pasadas las nueve de la mañana en la Escuela de Capacitación Judicial. Con presencia en un primer momento del hijo del exministro Juan Carlos Rojas en el recinto, Fernando Rojas, el Jury comenzó, teniendo en la lista a ocho testigos. No obstante, a pesar de que se tenía estipulado escuchar a los testigos durante la tarde, el Tribunal desistió de esto último y determinó continuar mañana miércoles.

El tribunal encargado de juzgar el desempeño del funcionario denunciado está integrado por la presidenta de la Corte de Justicia y presidenta del Tribunal del Jury de Enjuiciamiento, Dra. Fernanda Rosales Andreotti, el senador Oscar Vera, las diputadas Juana Fernandez y Cecilia Guerrero y dos abogados del foro local. En tanto, e fiscal del Jury será el Dr. Miguel Mauvecin, fiscal de la Cámara Penal N°3, quien en los primeros días del mes de abril acusó a Palacios y promovió así el juicio político en contra de su par.

Palacios es juzgado por supuesto mal desempeño en la primera etapa de la investigación del crimen del ex titular de Desarrollo Social de la provincia, cuyo cuerpo fue encontrado por uno de sus hijos el día 4 de diciembre, en horas del mediodía, sin vida, en su casa, lugar en el que vivía solo.

Palacios sobre la autopsia

El fiscal Laureano Palacios declaró luego, extendiendo su presentación hasta pasadas las 11 hs, marcando en el inicio que todo el proceso corresponde a una “persecución por parte del Ministerio Público“, acotando luego que ”los jury son para fiscales corruptos, y yo no soy ningún corrupto”. De esta manera comenzó la defensa con una larga declaración ante el Tribunal.

Entre los puntos más salientes, el suspendido fiscal sostuvo que “no pudieron determinar la participación de terceras personas. La Dra. Zar no me pudo decir la causa y se firmó un decreto de un hecho sospechado de criminalidad o hecho vrimososo. Eso fue desde un primer momento. Después hablé con el Dr. Cangi con quién tenía contacto directo” .

En cuanto a la autopsia dijo que una vez concluida la mismo, el Dr. Cangi “me dijo que se tomaron muestras que constan en el expediente anatomopatológica de sangre. Es una autopsia completa. Entendí que no era necesario tener el cuerpo porque la familia quería una sepultura y más tratándose de un funcionario”. Y respecto a la causa de la muerte señaló: “La Dra. Zar dijo que era un traumatismo de cráneo y me dijo que me iba a pasar e informe luego de consultar con la Dra. Miranda”. “A las 00:00 me dijo el Dr. Vega que me llamo por teléfono y me dijo que de inclinaba por el homicidio”, declaró seguidamente.

En otro tramo apuntó que le dijeron “mire está hecha la autopsia, se tomaron muestras, no hay elementos concretos que a mí me hagan retener el cuerpo. No obstante, la médica forense le explicó que la causa de muerte podía ser por traumatismo de cráneo, pero que no era certera la mecánica en la que Rojas había sufrido ese golpe, que se le iba a informar en la mañana siguiente, que fue cuando Luis Barrionuevo ventiló en los medios de prensa que a Rojas lo habían matado".

Palacios recordó que el doctor Sebastián Vega, jefe del Cuerpo Interdisciplinario Forense, “estaba molesto porque la doctora Miranda Zar había quedado en comunicarse y no le había dicho nada de la autopsia”, y que Vega le había confiado, mirando las fotos, “que él se inclinaba por un homicidio”.

Las frases más destacadas

- “En un nuevo decreto solicité una segunda autopsia donde pedí que trabajen los médicos de más experiencia y trabajaron cinco médicos”.

- “Dijeron que era una autopsia completa pero que ellos podían determinar que fue un golpe con un elemento sin filo”

- “Todo en la tapa investigativa pegada al Código Penal. No hay nada fuera de la ley”.

- “Al día de hoy hay una persona sospechada que esté fiscal la investigo”

- “No entiendo el fondo de la búsqueda de mí destitución”.

- “Las manchas (de sangre) era por la posición del cuerpo según me dijeron los médicos por el tiempo en que estuvo así el cuerpo”.

- “Siempre sostuve la sospecha anteriormente antes de que llegue homicidio se tomaron testimoniales para reconstruir las últimas horas de Rojas”

- “En la autopsia se notificó a la familia quienes pusieron su médica de parte. Le dije al Dr. Cangi quien hablo con los médicos para ponerse de acuerdo en el horario de la autopsia”.

- “No sé vieron indicios violentados, la causa revuelta los indicios que se marcaban no daban la impresión de la participación de tercera persona”.

Suspensión del proceso

En los primeros minutos del Jury el abogado de Palacios, Dr. José Camps volvió a insistir con la suspensión del proceso, lo que fue evaluado por el tribunal. Sobre este planteó respondió el fiscal Mauvecin, rechazando el mismo “por improcedente”. Luego y en cuanto al testigo Diego Medina que estaba citado para hoy, el mismo no pudo ser ubicado hasta el momento.

NOTICIA EN DESARROLLO



Fotos: Silvina Bravo y Mauricio Espinoza