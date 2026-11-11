Más de 7 mil personas viajaron de Catamarca a Córdoba por la visita del papa León XIV

Entre el 6 y el 10 de noviembre, la provincia de Catamarca registró un importante movimiento vehicular, en el marco del fin de semana largo y de las actividades vinculadas a la visita del papa León XIV en Córdoba. Ante el incremento de la circulación, la Secretaría de Seguridad y la Policía de Catamarca intensificaron los operativos preventivos en rutas nacionales y provinciales, con el objetivo de fiscalizar el tránsito y acompañar a quienes se desplazaron tanto hacia distintos destinos dentro del territorio provincial como hacia la provincia vecina.

En ese período se llevaron adelante 7.851 controles vehiculares en diferentes puntos estratégicos. Del total de los registros, 1.760 vehículos y 7.146 personas declararon tener como destino Córdoba para participar de las actividades relacionadas con la visita papal.

El despliegue comprendió puestos camineros y corredores interprovinciales, con presencia operativa en las regiones Este, Oeste y Valle Central. Los controles se distribuyeron en Recreo, Casa de Piedra, Las Salinas, San Martín, Los Altos, Lavalle, El Alto, Sumalao, Belén, Andalgalá, Tinogasta, Pomán, Hualfín, Aconquija, Santa María y Antofagasta de la Sierra.

Las Salinas, un punto estratégico para registrar el tránsito hacia Córdoba

Uno de los principales puntos de fiscalización fue el Puesto Caminero Las Salinas, ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 60, que cumplió un papel central en el registro de los viajeros que se dirigían hacia Córdoba.

En ese sector se contabilizaron 1.760 vehículos y 7.146 personas que manifestaron viajar hacia la provincia vecina. Los registros permitieron identificar viajeros provenientes de Catamarca, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja, lo que reflejó el movimiento interprovincial generado por las actividades vinculadas a la visita del pontífice.

Las tareas de fiscalización incluyeron la identificación de personas, consultas en los sistemas informáticos policiales y controles de alcoholemia. En este último procedimiento, los equipos de la Dirección de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad y de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Catamarca detectaron 16 casos positivos.

Animales sueltos, infracciones y vehículos secuestrados

El operativo también contempló intervenciones ante situaciones que podían afectar la circulación y representar riesgos para quienes transitaban por los corredores viales de la provincia.

En ese contexto, la División Policía Montada actuó frente a la presencia de animales sueltos en distintos sectores, procedimiento que derivó en el secuestro de 17 animales. La intervención formó parte de las tareas preventivas desplegadas para atender las distintas situaciones detectadas durante el intenso movimiento vehicular.

Asimismo, se registraron actuaciones por infracciones al Código de Faltas y se procedió al secuestro de vehículos. Entre los procedimientos realizados se destacó el de una motocicleta que presentaba un pedido activo de secuestro, situación que fue detectada en el marco de los controles efectuados por el personal policial.

Un trabajo coordinado entre organismos de seguridad

El dispositivo contó con la participación de distintas áreas de la Secretaría de Seguridad y de la Policía de Catamarca. Entre los organismos involucrados estuvieron las direcciones de Seguridad Vial de ambas instituciones, unidades regionales, jefaturas de zona y divisiones operativas, con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

A este despliegue territorial se sumó el monitoreo de las cámaras instaladas en los puestos camineros, realizado desde el SAE 911. Este sistema funcionó como una herramienta de apoyo para el seguimiento de la circulación vehicular y el trabajo del personal que se encontraba distribuido en los diferentes puntos de control.