Volcó camión de gran porte en la Ruta 60: trabajan para rescatar al chofer atrapado

Un grave siniestro vial se registró en la Ruta Nacional 60, a la altura de la localidad de El Carrizal, donde un camión de gran porte que transportaba listones de madera volcó y dejó a su conductor atrapado en el interior de la cabina.

El episodio motivó un operativo de asistencia en la zona, con la intervención de efectivos policiales y personal de salud, que se encontraban trabajando en el lugar para atender la emergencia y avanzar con las tareas necesarias para rescatar al chofer. De acuerdo con la información difundida, el vehículo involucrado es un transporte de gran porte que llevaba una carga de listones de madera.

Por motivos que no fueron precisados, el rodado terminó volcado sobre la ruta, mientras el conductor permanecía atrapado dentro de la cabina.

La situación generó un despliegue de los equipos que acudieron al sector para intervenir ante las consecuencias del siniestro. El principal dato de la emergencia es que el chofer no había podido salir por sus propios medios del habitáculo del rodado, por lo que se trabajaba para concretar su rescate.

Policía y personal de salud trabajan en el lugar

Tras el vuelco, efectivos policiales y personal de salud se hicieron presentes en la zona para desarrollar las tareas correspondientes. La intervención de ambos equipos se enmarca en el operativo desplegado a raíz del accidente, que tiene como prioridad asistir al conductor atrapado.

Hasta el momento, los datos proporcionados no precisan la identidad del conductor, su estado de salud ni las circunstancias que provocaron el vuelco. Tampoco se informó si hubo otros vehículos involucrados o si se registraron más personas afectadas por el episodio.

Circular con mucha precaución

A través de un aviso, Vialidad Nacional informó que el siniestro ocurrió a la altura de El Carrizal, sobre la Ruta Nacional 60, y solicitó a los conductores transitar con mucha precaución por ese sector. La advertencia está vinculada con la presencia del camión volcado y su carga de listones de madera, además de los trabajos que se desarrollan en la zona por parte de los equipos policiales y de salud.

El organismo indicó que el rodado involucrado es de gran porte y transportaba madera, por lo que quienes circulen por el tramo deben extremar las medidas de precaución ante la situación registrada.

La presencia de personal trabajando en el lugar constituye otro aspecto que los conductores deben tener en cuenta al atravesar el sector donde ocurrió el accidente.