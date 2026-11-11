Capturaron en Catamarca a un hombre buscado por amenazas en Mendoza

Un procedimiento de control vehicular e identificación de personas realizado por efectivos de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia permitió detectar a un hombre que registraba un requerimiento judicial vigente en la provincia de Mendoza, por el supuesto delito de amenazas.

El hecho ocurrió hoy, alrededor de las 10:50, en el puesto caminero El Portezuelo, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38, en el departamento Valle Viejo. En ese lugar, los uniformados desarrollaban tareas preventivas de control cuando procedieron a inspeccionar un colectivo de larga distancia marca Scania.

El transporte, que provenía de la provincia de Jujuy y tenía como destino final Mendoza, fue sometido a las verificaciones correspondientes en el marco del operativo policial.

Durante el procedimiento, los efectivos llevaron adelante la identificación de los pasajeros mediante el sistema informático miMinseg, herramienta utilizada para realizar las consultas correspondientes sobre las personas que viajaban en la unidad.

A partir de esas verificaciones, lograron establecer que uno de los pasajeros, un hombre de 39 años de edad, oriundo de Mendoza, contaba con un requerimiento judicial dispuesto por el Ministerio Público Fiscal de aquella provincia.

La medida estaba vinculada a una investigación por el supuesto delito de amenazas, circunstancia que motivó la intervención inmediata de los efectivos policiales y la adopción de las medidas correspondientes.

Intervención policial y actuaciones judiciales

Tras constatar la existencia del requerimiento, el hombre fue detenido y puesto a disposición de sus pares de la Seccional de Sumalao, dependencia policial que corresponde por jurisdicción.

Asimismo, tomó conocimiento de lo sucedido la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las indicaciones sobre los pasos a seguir en relación con el procedimiento.