Un allanamiento permitió recuperar numerosos elementos vinculados a distintos robos

A raíz de una denuncia penal radicada por una mujer y luego de una serie de averiguaciones practicadas, efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta llevaron adelante un procedimiento en la localidad de Copacabana, departamento Tinogasta.

Las tareas investigativas permitieron a los uniformados llegar hasta un inmueble ubicado en el barrio 10 Viviendas, donde materializaron un registro domiciliario dispuesto por la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial.

La medida judicial se concretó en el marco de las actuaciones iniciadas tras la presentación de la denunciante y permitió recuperar distintos elementos que quedaron incorporados al procedimiento policial.

Los elementos recuperados y secuestrados

Durante el registro, los efectivos lograron recuperar una garrafa de gas de 10 kilogramos y dos palas. Estos elementos quedaron en calidad de secuestro junto con una importante cantidad de objetos de diferentes características, que también fueron incautados durante la intervención.

Entre los materiales y bienes secuestrados se encontraban dos bolsas de cal, dos bolsas de revoque fino, un valedor blanco, una mesa de luz y un chifonier de madera. Asimismo, los policías incautaron una batería para automóvil marca Moura, un balde y una cuchara de albañil.

El procedimiento también permitió reunir otros objetos, entre ellos un juego de mesa con sus respectivos sillones de jardín, una bomba de agua marca Lusqtoff, un enganche y una lijadora Gamma. A ese conjunto se sumaron un mueble y una mesa ratonera.

La variedad de los elementos encontrados comprende herramientas, materiales de construcción, mobiliario, artículos para el hogar y equipamiento, todos incorporados a las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con la información del procedimiento, estos últimos objetos también estarían vinculados a otros delitos, motivo por el cual quedaron sujetos a las medidas dispuestas en el marco de la investigación.

Todo quedó a disposición de la Justicia

Una vez finalizado el registro domiciliario, la totalidad de los elementos incautados fue puesta a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones.