Más de 70 varones de entre 25 y 69 años fueron condenados por delitos de violencia de género

A pesar de la pandemia y la “nueva normalidad”, la Justicia Penal, en el ámbito de las Cámaras Criminales, Penales Juveniles, Juzgados Correccionales y Juzgados de Control de Garantías (en la modalidad abreviados), trabajó durante el periodo comprendido entre marzo de 2020 y marzo de 2021, exceptuando las ferias judiciales en los meses de julio y enero, respectivamente, de manera casi normal.

La pandemia Covid-19 hizo visibilizar otra pandemia, la de la violencia de género en el hogar. El confinamiento, la falta de dinero, etc., se convirtieron en el coctel de una realidad violenta que visibilizó la violencia física, psicológica y emocional que padecen muchas mujeres en toda la provincia.

Si bien las denuncias crecieron exponencialmente, los debates orales y públicos estuvieron a la orden del día.

De acuerdo a los datos recolectados en las Cámara Penal de Adultos, Penal Juvenil y en los Juzgados Correccionales y Control de Garantías, entre los meses de marzo y diciembre del año 2020 y, entre el 1 de febrero y el 19 de marzo, se llevaron a cabo más de cien debates orales y públicos, donde se juzgó a una actual pareja o a la expareja del acusado por delitos tales como lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja preexistente; amenazas, etc.; Además de algunos juicios abreviados en los Juzgados de Control de Garantías.

De esa recolección de datos surge también que el 80 por ciento de los imputados son exparejas de las víctimas y en el 20 por ciento restante continúan siendo actualmente parejas. En este último casos, las víctimas, al momento de presentarse a declarar como testigo en el debate donde estaba siendo juzgada su pareja, pidieron al juez que no sea condenado, otras pidieron retirar las denuncias y otras víctimas cambiaron la declaración, lo que “tiraba” abajo la acusación fiscal y desencadenaba en una absolución por “el beneficio de la duda” o bien, por “falta de acusación fiscal”.

Las sentencias condenatorias emitidas declararon culpables por delitos en contexto de género a 77 hombres tanto del Valle Central como del interior de la provincia. Algunos de los cuales fueron declarados culpables vía online. Las penas fueron en un poco más del 20 por ciento de cumplimiento efectivo, variando estas desde los dos meses a los cuatro años de cárcel.

El año pasado, también se dictó en la Cámara Penal Criminal Juvenil una condena de ocho meses a un joven, quien había agredido a, por ese entonces, su novia, cuando él tenía 17 años. La impuesta computada con otra condena que había recibido recientemente también por hechos cometidos de adolescente, le recayó una pena única de seis años de prisión de cárcel. Un dato que sobresale en las estadísticas fue el ocurrido en la primera semana de marzo, cuando el Juzgado Correccional N° 3, cuyo juez es el Dr. Javier Herrera y el fiscal, el Dr. Víctor Figueroa, juzgaron y condenaron a tres hombres, dos de los cuales fueron enviados al penal a cumplir la pena, por delitos de violencia donde la víctima era mujer.





Importante precedente judicial

El pasado 19 de marzo, el Juzgado Correccional N° 1 emitió una condena que sienta precedente en la Justicia local en casos del delito de desobediencia judicial en contexto de género (violación a las medidas perimetrales). Walter Daniel Lazarte se sentó durante varias audiencias en el banquillo de los acusados por delitos de amenazas simples y desobediencia a la autoridad, siete hechos, de los que resultó víctima su expareja, quien en el debate dijo sentirse aterrorizada por lo que pudiera pasarle.

En coincidencia con lo peticionado por el fiscal Alejandro Dalla Lasta, quien reflejó en sus alegatos que Lazarte presentaba el clásico patrón de violencia de género, que cosifica a la víctima y la cree de su propiedad.

Así también, se refirió a que el sujeto desoyó siempre a la Justicia, violando sistemáticamente las medidas de restricciones impuestas, tanto por el fuero civil como por el penal del no acercamiento a la víctima y resaltó la peligrosidad de aquel por la evidente violencia que ejercía sobre la joven, con quien tiene un hijo en común. El análisis pormenorizado del fiscal, quien indicó también temer en caso de que Lazarte no reciba una condena efectiva que estos hechos sucitados de violencia tengan su colorario con un femicidio, hizo que al momento de pedir la pena, sea de 3 años y 3 meses efectiva, además de ser inmediatamente detenido.

Pedido que fue compartido por el juez Marcelo Forner, dictándose así la primera condena de cumplimiento efectivo en la provincia por no cumplir con la perimetral impuesta por la Justicia.