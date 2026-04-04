Brutal ataque en Catamarca: golpeó a su pareja y la atacó con un cable

A las 22:45 de la noche de ayer, un grave episodio de violencia de género tuvo lugar en la avenida La Callecita, entre las calles Cornelio Saavedra y Santiago Esquiú, en la localidad de San José de Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú.

En ese contexto, numerarios de la Comisaría Departamental intervinieron tras tomar conocimiento de un hecho que involucraba a una pareja. Según la información disponible, un sujeto de 30 años habría agredido físicamente a su pareja, una mujer de 31 años, en un episodio de extrema violencia.

La agresión, de acuerdo con los datos suministrados, se habría producido mediante golpes de puño y el uso de un cable, lo que configura un cuadro de violencia física directa con elementos contundentes, agravando la situación de vulnerabilidad de la víctima.

Intervención policial y procedimiento

Tras el accionar violento, efectivos policiales lograron aprehender al presunto autor del hecho en el lugar o en sus inmediaciones, procediendo conforme a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

El hombre fue trasladado a la seccional policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, organismo que ahora tendrá a su cargo la investigación del caso y la determinación de las responsabilidades penales correspondientes.

El procedimiento se enmarca en las actuaciones habituales ante denuncias o intervenciones por violencia familiar, donde la prioridad radica en garantizar la seguridad de la víctima y poner al agresor a disposición de la Justicia.

La situación de la víctima

En paralelo al accionar policial, las autoridades invitaron a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente, un paso clave para avanzar en el proceso judicial y formalizar la acusación.

La mujer, de 31 años de edad, se encuentra en el centro de un proceso que requiere no solo la intervención judicial, sino también el acompañamiento institucional previsto para casos de violencia familiar y de género.

Este tipo de situaciones suelen implicar múltiples dimensiones —físicas, psicológicas y sociales— que demandan una respuesta integral por parte del sistema de protección.

Un contexto que exige respuesta y prevención

El hecho ocurrido en San José de Piedra Blanca vuelve a poner en evidencia la persistencia de episodios de violencia en el ámbito de las relaciones de pareja, un fenómeno que continúa requiriendo atención urgente y sostenida.

En este marco, se recuerda la disponibilidad de herramientas de asistencia y denuncia para quienes atraviesen situaciones similares. En particular:

Línea gratuita 144 : destinada a mujeres víctimas de violencia familiar y de género.

: destinada a mujeres víctimas de violencia familiar y de género. Emergencias 911 : para intervención inmediata.

: para intervención inmediata. Disponibilidad : Atención las 24 horas del día Durante los 365 días del año Carácter anónimo de la llamada

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Estos canales constituyen recursos fundamentales para romper el silencio, acceder a orientación profesional y activar los mecanismos de protección correspondientes.