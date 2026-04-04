Intervención clave: policías salvaron la vida de un bebé en Catamarca

Lo que comenzó como un procedimiento habitual de control vehicular e identificación de personas terminó convirtiéndose en una intervención crítica en materia de salud. Ayer, numerarios de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia se encontraban desplegados en el Kilómetro N° 4028 de la Ruta Nacional N° 40, en inmediaciones al camino que conduce al paraje Señor de Vinque, en el departamento Tinogasta.

En ese contexto, y en medio del operativo, una mujer arribó al lugar en una situación de extrema angustia. Llevaba en sus brazos a su hijo, un bebé de tan solo 3 meses de vida, y solicitaba ayuda de manera desesperada al advertir que el pequeño aparentemente no respiraba.

La escena, marcada por la urgencia y la tensión, exigió una reacción inmediata por parte del personal policial presente, quienes debieron actuar con rapidez y precisión frente a un cuadro que comprometía la vida del menor.

La intervención policial: rapidez y precisión

Ante la gravedad de la situación, el Oficial Ayudante José Marcelo Herrera Calsapi, junto al Cabo Jorge Montenegro, asumieron un rol decisivo. Sin demoras, ambos efectivos procedieron a aplicar maniobras de Heimlich, una técnica de primeros auxilios destinada a desobstruir las vías respiratorias.

La intervención fue ejecutada en el mismo lugar del operativo, evidenciando no solo la preparación técnica del personal sino también su capacidad de respuesta ante situaciones críticas fuera del ámbito estrictamente vial.

Gracias a la correcta aplicación de estas maniobras, lograron estabilizar al bebé, revirtiendo el cuadro inicial que había generado la alarma. Este momento resultó crucial, ya que permitió ganar tiempo vital para asegurar su posterior atención médica especializada.

Traslado urgente y asistencia médica

Una vez estabilizado el menor, los efectivos policiales no se limitaron a la asistencia inicial. De manera inmediata, dispusieron su traslado junto a su madre en la unidad móvil policial, iniciando un recorrido de urgencia hacia el Nosocomio de la localidad de Londres, en el departamento Belén.

El traslado se realizó con la premura que el caso requería, manteniendo como prioridad la integridad del bebé y asegurando su llegada en condiciones adecuadas para recibir atención profesional.

Al arribar al centro de salud, el niño fue asistido por profesionales médicos, quienes le brindaron la atención correspondiente conforme a su estado clínico. Posteriormente, y en función de la evaluación realizada, se dispuso su derivación al Hospital de Belén, donde continuó bajo cuidado especializado.

Claves del operativo y la intervención

El episodio deja en evidencia una serie de elementos fundamentales que resultaron determinantes en el desenlace:

Presencia activa de controles viales en rutas estratégicas.

Capacitación del personal policial en maniobras de primeros auxilios.

Reacción inmediata ante situaciones imprevistas.

Uso de recursos disponibles, como la unidad móvil, para traslados de urgencia.

Articulación con el sistema de salud, garantizando continuidad en la atención.