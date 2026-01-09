Más droga en Catamarca: detuvieron a una joven de 19 años con un kilo de marihuana

Efectivos de la Policía de la Provincia de Catamarca, en conjunto con personal de Gendarmería Nacional Argentina, llevaron adelante un importante procedimiento antidrogas en el departamento Santa Rosa, que culminó con la detención de una joven mujer de 19 años y el secuestro de más de un kilo de cogollos de marihuana, durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional N.º 64.

El operativo se desarrolló en el marco de tareas preventivas de control e identificación de personas, y estuvo a cargo de numerarios de las Divisiones Canes Antinarcóticos, Investigaciones e Inteligencia, junto a efectivos del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Santa Rosa), todos dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, con el apoyo de personal especializado de Gendarmería Nacional Argentina.

Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento tuvo lugar cuando los uniformados detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia, que provenía de la provincia de Tucumán y tenía como destino final la ciudad de Córdoba. En cumplimiento de los protocolos habituales, se procedió a la inspección del rodado y a la identificación de los pasajeros.

Durante el control, los efectivos realizaron una revisión exhaustiva de la bodega del micro, tarea en la que resultó clave la intervención del can antinarcóticos "Nerón", especialmente adiestrado para la detección de estupefacientes. El animal realizó un marcaje positivo sobre una mochila, lo que alertó a los agentes sobre la posible presencia de sustancias prohibidas.

Ante esta situación, los policías procedieron a inspeccionar el equipaje señalado, constatando que en su interior había un paquete compactado, envuelto de manera cuidadosa, que contenía una sustancia de características herbáceas. De acuerdo a las primeras averiguaciones, la mochila pertenecería a una joven mujer de 19 años, quien viajaba como pasajera en el colectivo.

La sustancia fue sometida a la prueba de campo correspondiente, que arrojó resultado positivo para marihuana, tratándose específicamente de cogollos, con un peso total de 1,025 kilogramos. Inmediatamente, se dispuso el secuestro de la droga, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Además del estupefaciente, los efectivos incautaron un teléfono celular y tres boletos de viaje, elementos que también quedaron a disposición de la Justicia Federal y serán incorporados a la causa como material probatorio, en el marco de la investigación que busca determinar el origen y el destino de la sustancia, así como la posible existencia de otras personas involucradas.

Tras el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal con competencia en la materia, desde donde se impartieron las directivas correspondientes. Como resultado, se ordenó la detención de la joven, quien fue trasladada y alojada en una dependencia policial, donde permanece a disposición de la Justicia, a la espera de nuevas resoluciones judiciales.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron la importancia de este tipo de controles preventivos sobre rutas nacionales y provinciales, especialmente en corredores utilizados para el transporte interprovincial, al considerar que constituyen una herramienta clave para combatir el narcotráfico y el traslado de estupefacientes.

El procedimiento se suma a una serie de operativos realizados en distintos puntos de la provincia, en el marco de una estrategia conjunta entre fuerzas provinciales y federales, orientada a reforzar la lucha contra el tráfico de drogas y a garantizar la seguridad en las rutas catamarqueñas.