Matricidio: ordenan una junta médica para determinar si Joaquín Tula es inimputable

La fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, dispuso una nueva evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de salud mental de Marcelo Joaquín Tula, imputado por el homicidio de su madre, Norma Beatriz Tula.

Segun informó Radio Valle Viejo, la medida fue ordenada una vez cumplidos los 14 días establecidos luego de la evaluación anterior, en la que una profesional del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) había considerado que el acusado no se encontraba en condiciones de afrontar la pericia y recomendó postergarla.

La nueva Junta Interdisciplinaria estará integrada por profesionales de Psiquiatría, Psicología y Psicopedagogía del CIF. El objetivo será realizar una evaluación integral de su estado de salud mental y determinar si se encuentra en condiciones de afrontar el proceso judicial.

La realización de esta pericia será clave para establecer si Tula puede ser considerado inimputable en el marco de la causa.

Mientras tanto, Tula permanece internado en el área de Salud Mental del Hospital Interzonal San Juan Bautista, donde continúa bajo atención y seguimiento profesional.